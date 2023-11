El alimento que mejora la salud de tu flora intestinal

El interés por una dieta saludable que se ha disparado en países como España en los últimos años pasa necesariamente por el cuidado de la flora intestinal, un conjunto de microorganismos que habita en el interior de nuestros intestinos y de los que tenemos cada vez más evidencias de que tienen una influencia decisiva en muchos aspectos de nuestro bienestar.

Sin embargo, muchas veces no está claro qué es lo que tenemos que comer para asegurar que la microbiota se mantiene saludable y diversa.

Microbioma y frutas

Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio científico Gut Microbes ha encontrado que es tan sencillo como incrementar nuestra ingesta de verduras y frutas.

Tal y como apuntan los autores, adscritos a la Universidad Graz de Tecnología (Austria), esta conclusión es el resultado de cruzar los datos de un catálogo de datos de microbioma de verduras y frutas con las bases de datos de dos estudios sobre la flora intestinal: el estudio TEDDY y el American Gut Project.

De esta manera, pudieron dilucidar cuáles eran las especies de microorganismos en el microbioma humano que se relacionaban con el consumo de diferentes frutas y verduras.

Cómo se procesan las frutas y verduras

Un aspecto interesante, dicen, es que la presencia de estos microorganismos beneficiosos en las frutas y verduras se relaciona con el modo en el que se cultivan, se procesan y se empaquetan industrialmente estos productos, con lo que futuros hallazgos en este área pueden resultar fundamentales para decidir el modo en el que se llevan a cabo estos procesos.

Por ejemplo, algunos de los firmantes de este trabajo ya están poniendo en marcha un nuevo estudio en el que participantes de tres continentes diferentes comen los mismos alimentos por un cierto período de tiempo, lo que les permitiría analizar de qué manera los métodos empleados en cada área del mundo afectan al microbioma.

Sea como sea, cada vez son más las evidencias que dan fe de la importancia de incorporar de manera prominente las frutas y verduras en nuestra dieta para mantener una buena salud.

Referencias

Wisnu Adi Wicaksono, Tomislav Cernava, Birgit Wassermann, Ahmed Abdelfattah, Maria J. Soto-Giron, Gerardo V. Toledo, Suvi M. Virtanen, Mikael Knip, Heikki Hyöty & Gabriele Berg. The edible plant microbiome: evidence for the occurrence of fruit and vegetable bacteria in the human gut. Gut Microbes (2023). DOI: 10.1080/19490976.2023.2258565

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.