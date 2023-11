¿Qué pasa si me tomo una cerveza cada día?

Una alimentación equilibrada es clave para mejorar nuestra salud. Cuidar que lo que comemos nos ayude a cubrir las necesidades nutricionales es una buena estrategia, pero hacerlo mientras disfrutamos de recetas deliciosas y que nos gustan puede ser todavía mejor. Hay algunos cambios que cuesta más hacer que otros, como disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, como la cerveza, tan arraigada en nuestra cultura. Según el informe de Cerveceros de España, los españoles consumen una media de 52 litros de cerveza al año.

Esto no explica cómo son los hábitos de consumo, no es lo mismo tomar una cerveza esporádica, que beber una gran cantidad en un corto periodo de tiempo. Además, al tratarse de una media, no todo el mundo bebe lo mismo, una persona puede ser completamente abstemia y otra beberse su parte y la de otro. En general, los expertos recomiendan no excederse, tomarla con moderación correspondería a una cerveza al día en el caso de las mujeres y dos en el de los hombres.

Qué pasa si tomo una cerveza al día

Lo cierto es que el consumo de cerveza ha causado cierta controversia, pues en la composición de la cerveza encontramos muchos elementos que pueden contribuir de manera positiva a nuestra salud. Algunas investigaciones sugieren que el consumo moderado de cerveza (una al día) podría contribuir a reducir el riesgo cardiovascular.

Las personas que beben cerveza con moderación tienen unos niveles más elevados de colesterol ‘bueno’ y una mejor elasticidad arterial. También parecen tener menos riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

En algunos estudios se ha investigado cómo una ingesta moderada de alcohol puede contribuir a mantener los niveles de azúcar en sangre, lo que disminuye el riesgo de diabetes tipo 2. También se ha investigado sus efectos en los huesos y al parecer, puede ayudar a aumentar la densidad ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis.

Riesgos del consumo de cerveza

Así las cosas, cualquiera podría pensar que el consumo moderado de cerveza es recomendable para la salud, sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues no se puede olvidar que se trata de una bebida alcohólica de la que no conviene abusar. De hecho, un consumo excesivo de cerveza puede producir el efecto contrario y, en lugar de ayudar a mejorar la salud, puede provocar grandes daños.

Cuando su consumo deja de ser moderado y ocasional, los riesgos y efectos negativos de esta bebida son mayores, eclipsando por completo los efectos positivos que podría tener.

Un consumo habitual y frecuente de alcohol puede causar algunas enfermedades crónicas, siendo el alcoholismo o adicción solo una de ellas. Puede aumentar la presión arterial, provocar enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares o enfermedades en el hígado. También puede contribuir al desarrollo de algunos tipos de cáncer, como el de mama, laringe, hígado o colon.

Puede causar problemas de aprendizaje y memoria, pero también se relaciona con problemas de salud mental, como depresión y ansiedad. Además, suele causar problemas sociales, tanto familiares como laborales para quien consume alcohol en exceso. Por eso los expertos siempre recomiendan un consumo moderado.

Referencias

