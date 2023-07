La dieta que aumenta la esperanza de vida y protege el planeta

La salud de las personas y la de su entorno están íntimamente relacionadas, y cada vez son más los estudios científicos que documentan instancias de esta conexión. En esta línea, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del departamento de Nutrición en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard ha encontrado que aquellas personas que llevaban una dieta más medioambientalmente sostenible tenían un 25% menos de probabilidades de fallecer a lo largo de los 30 años de seguimiento del estudio que aquellas con una dieta menos sostenible.

Menor riesgo de muerte por cáncer

Este trabajo, cuyos resultados se han presentado en la Convención Anual de la Sociedad Americana de Nutrición y ya han sido adelantados en el portal de noticias sobre ciencia EurekAlert!, edifica sobre evidencias previas que habían encontrado alimentos que reúnen características positivas tanto a nivel medioambiental como a nivel de la salud individual. Por ejemplo, estos incluirían algunos como los cereales integrales, la fruta, las verduras sin almidón, los frutos secos y los aceites no saturados.

Elaborando una puntuación en base a la frecuencia de aparición en la dieta de las personas de estos ítems y en base también a la presencia de otros que pueden resultar perjudiciales para las personas y el medio ambiente (como las carnes rojas o procesadas), bautizada como Índice de Salud Planetaria en la Dieta, estos investigadores encontraron que las personas con puntuaciones más elevadas tenían una menor probabilidad de fallecer por causas como el cáncer, la enfermedad cardíaca, las enfermedades respiratorias o las enfermedades neurodegenerativas.

Más allá de las implicaciones de estos hallazgos a nivel de concienciación de las personas, los autores del trabajo esperan desarrollar una herramienta útil para el desarrollo de estrategias para mejorar la salud pública y atajar la crisis climática.

Entre los detalles destacables está el hecho de que aquellas personas que se encontraban en la quinta parte con la puntuación superiores mostraban reducciones del 15% en la mortalidad por cáncer o enfermedad cardiovascular, del 20% en el riesgo de muerte por enfermedad neurodegenerativa, y del 50% en la mortalidad por enfermedades respiratorias.

