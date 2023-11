Comenzar el día con un vaso de agua tibia con zumo de limón es una costumbre cada vez más frecuente para muchas personas en España. Para algunas es una manera de activar el metabolismo nada más levantarse, para otras es la forma ideal de tomar un poco más de agua, ayudando a mantener una mejor hidratación.

Incluir en nuestra dieta este tipo de complementos puede ayudarnos a aumentar la ingesta de agua, sobre todo en aquellas personas que consideran que beber agua puede ser aburrido. Esta es una buena manera de aumentar también la cantidad de vitaminas y minerales que tomamos a diario, porque incluimos todas las que contiene el limón. En general nos centramos en los beneficios que aporta, pero también hay ciertos inconvenientes en tomar zumo de limón cada día.

El efecto del agua con limón en los dientes

En la categoría de inconvenientes encontramos los efectos que puede tener sobre el esmalte de los dientes un consumo excesivo de esta sustancia, motivo por el que siempre se recomienda tomar este tipo de preparaciones con pajita.

El esmalte actúa como una barrera protectora contra las bacterias, ácidos y otros elementos que pueden llegar a producir daños en los dientes, el limón puede afectar al esmalte, exponiendo la dentina, lo que hace que aumente la sensibilidad dental al frío y al calor. También puede estropear los dientes haciendo que se vean más amarillentos.

A pesar de estar hecho de un material resistente, el esmalte puede dañarse por una exposición prolongada a ciertos ácidos, como el que se encuentra en los limones. Una exposición casual no tendría por qué provocar daños, no así cuando se trata de un consumo muy frecuente o excesivo, como quienes siempre tomar zumo de limón sin rebajarlo con agua o toman esa agua con limón en grandes cantidades.

Para reducir el riesgo de erosión en los dientes, lo mejor es reducir el consumo de esta bebida y enjuagarse la boca con agua después, esperando al menos 30 minutos antes de lavarse los dientes, porque el ácido puede ablandar temporalmente en esmalte. También es conveniente mantener una buena higiene dental, lavándose los dientes por lo menos dos veces al día y usando hilo dental.

Beneficios y contraindicaciones del agua con limón

Los limones son una gran fuente de Vitamina C, que es un potente antioxidante. Aunque entre las frutas, la naranja es la más famosa por contener esta vitamina, no es la única y otras como el kiwi o las fresas también son una estupenda fuente para conseguirla. También contiene flavonoides, que reducen la inflamación del cuerpo.

Tiene ciertos efectos positivos sobre los riñones, porque aumenta la ingesta de agua, lo que aumenta la cantidad de orina. Esto reduce el riesgo de desarrollar cálculos renales, algo que también es potenciado porque contiene citrato, que evita que el calcio se una a otros compuestos, formando los citados cálculos renales.

Lo cierto es que tomar agua con limón de manera ocasional no tiene contraindicaciones como tal, excepto el riesgo de dañar el esmalte ante un consumo excesivo, pero tampoco es cierto todo lo que se cuenta de esta bebida. Por ejemplo, no nos ayuda a adelgazar y tampoco alcaliniza el cuerpo, por lo que tampoco es cierto que ayude a prevenir el cáncer.

En general, la mayor parte de los beneficios que se obtienen de esta bebida se podrían conseguir también solo con el consumo de agua, como una mayor hidratación. Quienes tomen una dieta rica en vitaminas y minerales y consuman suficientes líquidos tendrán los mismos beneficios.

