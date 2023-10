Qué verdura se recomienda comer para tener vitamina A, B, C y E

Tendemos a comprar y comer las mismas cosas, de hecho, más de la mitad de los españoles reconoce que toma siempre las mismas verduras, ya sea por comodidad o por costumbre, tal y como se desprende del estudio realizado por Findus España, Españoles a la mesa.

Entre las más consumidas destacan los guisantes, la menestra de verduras y las judías verdes, una selección interesante, pero con una notable ausencia, puesto que no se encuentra entre ellas el brócoli, una verdura sencilla de cocinar y que es ideal en muchos tipos de preparaciones. Si bien no es de las que siempre gusta, sobre todo entre los más pequeños, lo cierto es que es ideal para fortalecer la producción de vitamina A, B, C y E.

Brócoli: propiedades y beneficios

Brócoli, una verdura rica en vitaminas. iStockphoto

El brócoli suele contar tanto con detractores como con defensores y esto suele deberse tanto a su sabor, como a su textura, que no siempre resulta del agrado de los comensales. Es una planta de la familia de las brasicáceas, antes llamadas crucíferas, y posee cabezas florales de color verde dispuestas en forma de árbol sobre un tallo que también es comestible. El mejor momento para comerlos se extiende desde diciembre hasta abril.

Esta es una verdura de lo más nutritiva y además es ideal para quienes busquen perder peso, porque apenas tiene calorías. Es rica en vitamina A, pero también cubre las necesidades diarias de vitamina C con una ración de unos 200 gramos. Supone una gran fuente de vitaminas del grupo B (contiene vitamina B1, B2 y B6); también tiene vitamina E y ácido fólico. Contiene calcio, potasio, fósforo y hierro, pero también yodo, cinc y magnesio.

Así las cosas, no es rato que el brócoli haya ido ganando popularidad gracias a sus muchas propiedades, se trata de una verdura ideal con efectos beneficiosos para la salud. Por ejemplo, es una estupenda fuente de hierro frente a la anemia y también suele recomendarse durante la menopausia, porque contiene fitoestrógenos.

Se le atribuye cierto efecto protector frente a diversos tipos de cáncer, gracias a que contiene nutrientes antioxidantes, como los betacarotenos o la vitamina C.

Tiene efecto depurativo porque estimula el trabajo hepático, esto hace que algunas personas tengan que consumirlo con precaución, porque puede hacer que algunos alimentos reduzcan su efectividad. El consumo de brócoli no es demasiado recomendable entre personas que tienen problemas de riñón o hipotiroidismo, o por lo menos se aconseja que lo hagan con moderación. Cada persona es diferente, por lo que ante cualquier duda, lo mejor es consultar con el profesional sanitario de cabecera.

Cómo cocinar el brócoli

Brócoli, una verdura rica en vitaminas. WIKIPEDIA/pbouillot

Existen innumerables maneras para cocinar el brócoli y todas ellas suponen una alteración de sus propiedades. Para conservar la mayoría de sus nutrientes, la manera en la que se cocina es clave. Lo mejor es prepararlo salteado o al vapor, en el primer caso no solo protegemos sus nutrientes, también le añadimos un poco textura; al cocinarla al vapor evitamos que pierda vitamina C, ideal para la dieta y uno de sus mejores activos.

Las vitaminas en la alimentación

Las vitaminas son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo, existen 13 vitaminas esenciales, es decir, que son necesarias para que el cuerpo funcione correctamente. Las vitaminas se agrupan en dos categorías:

Liposolubles . En este grupo encontramos las vitaminas A, D, E y K, se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo y se absorben más fácilmente en presencia de grasa alimentaria.

. En este grupo encontramos las vitaminas A, D, E y K, se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo y se absorben más fácilmente en presencia de grasa alimentaria. Hidrosolubles. Estas no se almacenan en el cuerpo, por lo que deben consumirse de manera regular para evitar carencias, en caso de excedente, se expulsa a través de la orina. En este grupo encontramos todas las del grupo B (salvo la B12, que sí puede almacenarse) y la vitamina C.

Cada una de las vitaminas existentes cumple una función en el cuerpo, las deficiencias vitamínicas pueden provocar problemas de salud.

La vitamina A ayuda en la formación de tejidos óseos y blandos, y a mantener la piel sana.

ayuda en la formación de tejidos óseos y blandos, y a mantener la piel sana. La B6 interviene en la formación de los glóbulos rojos y el mantenimiento de la función cerebral, también juega un papel importante en muchas reacciones químicas del cuerpo.

interviene en la formación de los glóbulos rojos y el mantenimiento de la función cerebral, también juega un papel importante en muchas reacciones químicas del cuerpo. La vitamina C es antioxidante, ayuda a absorber el hierro y a mantener los tejidos saludables.

es antioxidante, ayuda a absorber el hierro y a mantener los tejidos saludables. La vitamina E es un antioxidante que ayuda en la formación de los glóbulos rojos.

Referencias

