Ni manzana ni plátano: esta es la fruta que mejorará tu ánimo y te hará estar feliz

En España contamos con una amplia y variada tradición hortofrutícola, de hecho, la fruta con capacidad para mejorar el estado de ánimo y aumentar la felicidad se cultiva en varios puntos de nuestro país, desde los cuales se exporta a diversas partes del planeta. La Organización Mundial de Salud recomienda consumir al menos cinco porciones de fruta y verdura al día para mantener un estado óptimo de salud y prevenir diversas enfermedades.

La importancia de comer fruta

Las frutas son esenciales para nuestra salud. Se trata de uno de los grupos de alimentos que más nutrientes contienen y que más beneficios aportan al organismo. Junto con las verduras, las legumbres y los cereales, las frutas forman la base de una alimentación equilibrada. Además existen frutas para todos los gustos y épocas del año.

La fruta nos ayuda a mantenernos hidratados, ya que parte de su composición es agua. Todas las frutas suponen una fuente importante de vitaminas y minerales para nuestro organismo, que variarán en función de la pieza. En su composición también encontramos elementos como el calcio, el magnesio y el potasio que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico y previenen enfermedades, como la osteoporosis y determinados tipos de cáncer.

La fruta debe estar presente en la dieta de todas las personas, independientemente de su edad y condición física. De hecho, es uno de los alimentos que se introducen en primer lugar en la alimentación complementaria a los bebés.

Por otro lado, es una excelente opción para aquellos que quieran perder peso, puesto que la fruta sacia, contiene muy pocas calorías, y un bajo índice glucémico. En este sentido, las frutas más recomendables son las que tienen mayor contenido en fibra como las fresas, las manzanas y los arándanos.

Esta es la fruta que te hará más feliz

Diversos estudios científicos corroboran la evidencia de que los estados de ánimo ejercen cambios sobre la salud. La felicidad refuerza nuestro sistema inmunológico y permite la creación de defensas y anticuerpos, por lo que las personas felices tienen un menor riesgo de enfermar, en comparación con las personas tristes. Se ha demostrado que los neurotransmisores cerebrales asociados a la felicidad tienen un efecto directo y positivo sobre la salud del corazón.

Siendo felices también disminuyen notablemente los niveles de ansiedad y estrés. Las circunstancias individuales de cada individuo alteran el estado de ánimo, pero la actitud que elegimos para afrontar las adversidades de la vida determinará en gran parte nuestro estado de salud. La alimentación juega un papel fundamental en este sentido, ya que son varios los alimentos que pueden aumentar tus niveles de felicidad.

Una mujer sostiene dos mitades de una naranja en primer plano. Freepik

La naranja tiene la capacidad de mejorar el estado de ánimo de quienes la consumen. Destacan por su alto contenido en vitamina C, aproximadamente 52 mg por cada 100 gramos; la vitamina C es un gran antioxidante y tiene la capacidad de aportar un extra de felicidad, ya que ayuda a la producción de serotonina de nuestro cerebro.

La naranja también es rica en ácido fólico, magnesio y potasio. Su consumo fortalece nuestro sistema inmune, facilita el tránsito intestinal y ayuda a regular los niveles de azúcares en sangre.

La relación entre la comida y el estado de ánimo

Un estudio publicado en Nutritional Neuroscience realizado por expertos de la Universidad de Binghamton (EE. UU.) analizó la relación entre la dieta y el estado de ánimo en adultos mayores de 30 años y sus resultados fueron muy esclarecedores.

Los resultados de la investigación apuntaron que las personas que consumían mayor cantidad de carbohidratos en su dieta y menos frutas tenían un mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión.

Lo contrario ocurría a aquellos que se nutrían de los antioxidantes de las frutas, ya que así protegían su cerebro, producían más serotonina y tenían un mejor estado de ánimo.

