Qué es la leche dorada y cuáles son los beneficios de esta bebida que arrasa entre las celebrities

Los días son cada vez más cortos y las temperaturas más bajas, por lo menos en España, por lo que para muchas personas ha llegado el momento de despedir granizados y refrescos y dar la bienvenida a las bebidas que nos ayudan a calentar el cuerpo. Para muchas personas un café, una infusión o un chocolate es suficiente, pero otras se mueren de ganas de probar cosas nuevas, como la leche dorada, la bebida del momento.

Una bebida sencilla de preparar, deliciosa de tomar y que resulta muy fotogénica en las redes sociales. Que se puede preparar con la bebida vegetal que más le guste a cada cual, lo que hace ideal para todos, tanto los que consumen alimentos de origen animal como quienes llevan una dieta vegetariana o vegana. Un toque de oro para alegrar nuestras tardes o disfrutar de unos minutos de descanso antes de encarar el resto de la jornada.

Golden Milk: qué es y cómo se prepara la leche dorada

Leche dorada para los días fríos. Getty Images/iStockphoto

Esta bebida, ideal para las épocas en las que el frío se convierte en norma, recibe su nombre del color dorado que se consigue al mezclar los ingredientes que se necesitan. Se trata de una bebida reconfortante y deliciosa que se prepara con leche vegetal y cúrcuma. Como desayuno, para tomar a media tarde o antes de ir a la cama, cualquier momento es bueno para disfrutar de un tazón calentito de leche dorada.

El atractivo nombre de esta bebida solo es comparable a lo sencilla que es de preparar, pues solo es necesario poner un cazo con la leche vegetal que más nos guste a calentar a fuego medio. Se pueden añadir varias especias extra a la leche mientras se calienta, como una ramita de canela, un poco de clavo, cardamomo, jengibre o pimienta negra molida. La cantidad y el tipo de especias que se añaden depende un poco del gusto de cada cual.

Antes de que rompa a hervir, bajamos el fuego y añadimos la cúrcuma (5 gramos por cada medio litro de bebida) y dejamos que cueza durante cinco minutos. Una ver terminada la preparación, la colamos y añadimos un poco de miel o sirope de arce y canela en polvo al gusto. Si queremos que quede espumoso, podemos utilizar una pequeña batidora de cocina.

Se trata de una bebida llena de propiedades, que se obtienen gracias a su ingrediente estrella: la cúrcuma.

Beneficios de la cúrcuma

La cúrcuma es una planta que habitualmente se usa como especia, pero también por sus propiedades medicinales. Entre los beneficios médicos que se atribuyen a esta planta está su capacidad antiinflamatoria, eficaz sobre todo en personas con artritis, pero también puede usarse por sus propiedades analgésicas. Tiene capacidades antioxidantes, llegando a mejorar la función hepática. Además, ayuda a que la digestión sea más saludable.

La cúrcuma puede consumirse fresca, o en polvo. iStock

Se puede tomar siempre que se desee en el marco de una dieta equilibrada y saludable, pero no conviene pensar que tomar cúrcuma puede ser mágico y aliviar cualquier dolencia, no es un sustituto de ningún tratamiento médico y si se quiere utilizar como complemento, en pastillas o cápsulas, lo mejor es que sea el profesional sanitario quien recomiende la mejor manera de tomarlo.

Incluir la cúrcuma en nuestra dieta puede favorecer el sistema inmune, aliviar el dolor y mejorar la digestión, pero no a todo el mundo le sienta igual. Los mismos agentes que para algunas personas son beneficiosas a la hora de hacer la digestión, provocan molestias en otras. Además, no es recomendable para las personas que toman anticoagulantes, pues adelgaza la sangre, y tampoco las embarazadas y los niños deberían tomarlo en exceso.

Referencias

Gupta, S. C., Patchva, S., Koh, W., & Aggarwal, B. B. (2012). Discovery of curcumin, a component of golden spice, and its miraculous biological activities. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 39(3), 283-299. https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2011.05648.x

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.