Por qué la canela podría ser un alimento clave para mejorar tu memoria y tu capacidad de aprendizaje

Los distintos alimentos contienen sustancias diferentes que pueden afectar al funcionamiento de nuestros órganos, tanto de manera positiva como deletérea. Como es lógico, esto se aplica también a nuestro sistema nervioso, por lo que diferentes alimentos pueden resultar perjudiciales o beneficiosos para el mismo.

La evidencia a favor de la canela

Por ejemplo, hace tiempo que existen ciertas evidencias científicas que parecen indicar que la canela podría tener efectos positivos sobre ciertos aspectos relacionados con el rendimiento del sistema nervioso central, como son el aprendizaje y la memoria.

Con el objetivo de determinar cuál es la opinión científica generalizada a este respecto, un equipo de investigadores ha hecho una revisión de 40 estudios que investigan el modo en el que la canela afecta a la función cognitiva, practicados sobre distintos medios: estudios clínicos, in vitro y sobre diferentes modelos animales.

Los resultados, publicados en el medio especializado Nutritional Neuroscience, por lo general sustentaban la idea de que la canela puede resultar beneficiosa para la memoria y para el aprendizaje (tan sólo una investigación sugería lo contrario).

Componentes beneficiosos

Un aspecto interesante de este trabajo es que también atendió a la evidencia disponible acerca de ciertos componentes de la canela que podrían estar detrás de sus posibles efectos positivos sobre el funcionamiento del sistema nervioso.

Concretamente, la canela contiene eugenol, ácido cinámico y cinamaldehído. El primero de estos compuestos tiene efectos protectores a nivel cognitivo debidos a sus propiedades antioxidantes y a la habilidad para inhibir la formación de placas amiloides. Los dos siguientes, por su parte, parecen tener un efecto beneficioso contra la muerte celular y la inflamación que ha protegido frente al deterioro cognitivo en modelos animales.

Aún así, los investigadores advierten de que los datos en torno al uso clínico de la canela son limitados y confinados a sólo dos estudios, uno de los cuales no halló efectos positivos, por lo que consideran necesario llevar a cabo más estudios de este tipo sobre las propiedades de la canela.

Referencias

Samaneh Nakhaee, Alireza Kooshki, Ali Hormozi, Aref Akbari, Omid Mehrpour & Khadijeh Farrokhfall. Cinnamon and cognitive function: a systematic review of preclinical and clinical studies. Nutritional Neuroscience (2023). DOI: https://doi.org/10.1080/1028415X.2023.2166436