Cuidado con los azúcares añadidos: así es como contribuyen al riesgo de padecer diabetes

España es el segundo país de Europa con la tasa de diabetes tipo 2 más elevada, y se estima que la padece hasta un 14,8% de la población. No sólo eso, sino que se estima que esta cifra sigua aumentando en los próximos años.

Entre otras cosas, se sabe que la diabetes de tipo 2 está estrechamente ligada a ciertos factores del estilo de vida, como la dieta de las personas. Concretamente, se piensa que el consumo excesivo de azúcar puede tener un rol importante en el riesgo de desarrollar esta condición. Sin embargo, la realidad es compleja y aún persisten algunas incógnitas sobre la naturaleza exacta de esta relación.

¿Qué es la diabetes?

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la diabetes es una patología metabólica por la que el cuerpo no es capaz de regular correctamente los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre. A grandes rasgos, esto sucede por tres razones: el páncreas deja de producir suficiente insulina (una hormona que provoca el ingreso de la glucosa de la sangre en las células), las células se vuelven resistentes a la insulina, o una combinación de ambos fenómenos.

Sea como sea, cuando la glucosa no entra en las células desde la sangre, los niveles de esta molécula pueden elevarse peligrosamente, lo que a lo largo del tiempo incrementa el riesgo de las personas de padecer enfermedades cardiovasculares, daño nervioso o daño renal.

Así, la diabetes se clasifica en dos tipos en función de su origen:

El tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca el propio páncreas del paciente, perjudicando su habilidad para producir insulina.

es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca el propio páncreas del paciente, perjudicando su habilidad para producir insulina. El tipo 2, en el que por otras razones el páncreas deja de producir suficiente insulina, el cuerpo deja de responder a la insulina o ambos. Este tipo representa más del 90% de los casos, y es en el que intervienen de manera significativa factores de la dieta y del estilo de vida.

¿Cómo incrementa el azúcar el riesgo de diabetes?

Pues bien, como indica una revisión de la literatura científica al respecto publicada en el medio científico World Journal of Diabetes, tenemos evidencias de que el consumo excesivo de azúcar de manera habitual sí que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2.

Por una parte, se ha documentado que los niveles excesivos de fructosa (un tipo de azúcar) en el hígado como resultado del consumo excesivo de azúcar en la dieta puede facilitar la acumulación de grasa en sus tejidos y, de este modo, dañarlos y perjudicar a sus funciones metabólicas. A su vez, describe un estudio publicado en Diabetes, Metabolic Syndrome & Obesity, esto incrementaría las probabilidades de varias enfermedades incluyendo las patologías cardiovasculares y la diabetes.

Por otra, el consumo de grandes cantidades de azúcar contribuye al aumento de peso y al incremento de la grasa corporal, que a su vez son factores de riesgo en el desarrollo de la diabetes.

El efecto de los azúcares naturales de las frutas

Aquí hay que hacer una distinción importante, y es que mientras que se ha observado que el consumo habitual de grandes cantidades de azúcares se asocia a un mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2, no sucede lo mismo con los azúcares naturales presentes en las frutas, como apunta el medio científico PLOS Medicine.

Los azúcares naturales son aquellos que se encuentran en frutas y verduras y que no han sido añadidos durante su procesamiento. Estos azúcares, al estar combinados con fibra, azúcar y otros nutrientes se digieren más lentamente y no elevan tanto la glucosa de la sangre.

En cambio, no está claro hasta que punto el azúcar presente en los zumos puede tener este efecto negativo, ya que incluso en los zumos 100% naturales no está combinada con la misma cantidad de fibra que en una fruta sólida.

También hay que subrayar que los endulzantes naturales como la miel o el sirope de arce, aunque no estén tan procesados como el azúcar refinado, siguen siendo fuentes casi puras de glucosa y, por tanto, también pueden incrementar de manera drástica los niveles de glucosa en la sangre. Además, muchos de estos productos, aunque se vendan como naturales, de hecho contienen grandes cantidades de azúcar añadido.

