Por qué tenemos mal aliento por la mañana y siete consejos para evitarlo

Muchas personas sufren de mal aliento o halitosis cuando se levantan por la mañana. Se trata de un síntoma puede ser causado por diferentes motivos, la mayoría leves, pero también por algunos más complicados.

En un reportaje publicado por The Sun, el doctor Ferakh Hamid explica que "el mal aliento o halitosis no se trata solo de lo que comemos. A menudo es causado por una mala higiene bucal: cuando las partículas de comida permanecen, las bacterias se acumulan en la placa y provocan el mal aliento. También puede indicar problemas dentales más graves, como caries o enfermedades de las encías".

Los motivos

Uno de los motivos es la sequedad bucal: La boca seca puede deberse a un flujo reducido de saliva. La saliva ayuda a neutralizar los ácidos y las bacterias y a mantener un pH saludable. Si tenemos menos saliva o si no hace su trabajo, las bacterias pueden multiplicarse y producir compuestos con mal olor.

Otro motivo es lo que comemos. El doctor Hamid dice: "Ciertos productos como el ajo y la cebolla contienen sustancias químicas que afectan el aliento y la piel. Los productos lácteos, una causa menos conocida del mal aliento, alimentan las bacterias naturales de la lengua que producen malos olores".

Tener mal aliento por la mañana también puede apuntar a una mala higiene dental, lo que provoca acumulación de placa, persistencia de partículas de comida entre los dientes y saburra de la lengua que esencialmente cambia el entorno bacteriano de la boca. Esto favorece el crecimiento excesivo de bacterias, que de otro modo serían neutralizadas y que pueden provocar mal aliento.

La enfermedad de las encías también provoca mal aliento: "Cuando no nos cepillamos bien los dientes, se acumula placa. No eliminar esta placa con el cepillado y el uso de hilo dental puede hacer que vaya por debajo de la línea de las encías y provoque infecciones, lo que no solo daña la estructura de nuestros dientes sino que también provoca mal aliento debido a las bacterias involucradas", dice el doctor Hamid.

"Las heridas quirúrgicas, las caries, las enfermedades de las encías o las llagas en la boca pueden causar mal aliento. Estas condiciones crean lugares adicionales para que las bacterias se escondan y aumenten", prosigue el odontólogo.

"Otras afecciones, como cálculos en las amígdalas, infecciones o goteo posnasal constante, pueden empeorar significativamente el mal aliento. Las bacterias que cubren los cálculos de las amígdalas y el líquido del goteo posnasal son ricas en compuestos que causan el mal olor", prosigue.

También algunas enfermedades lo provocan: "Enfermedades como el cáncer de pulmón o de estómago u otras afecciones graves como los trastornos metabólicos pueden provocar olores distintivos en el aliento. La acidez de estómago regular, a menudo un signo de enfermedad por reflujo ácido, también puede contribuir a la halitosis", dice Hamid.

Las soluciones

La forma más sencilla de combatir el mal aliento por la mañana es mejorar la rutina de cepillado de dientes y uso de hilo dental. El doctor Hamid dice: "Es importante llevar una rutina de cuidado bucal minuciosa para eliminar el aliento matutino. Cepillarse los dientes regularmente durante dos minutos antes de acostarse, usar hilo dental y un enjuague bucal antiséptico puede reducir significativamente las bacterias responsables del mal aliento, asegurando que su boca se mantenga fresca. Es necesario mantener una buena higiene bucal con regularidad para tratar y prevenir el aliento matutino".

Si deseas llevar tu higiene bucal a un nivel superior, los médicos recomiendan usar limpiadores interdentales y raspadores de lengua para eliminar más bacterias.

Raspar la lengua puede eliminar la acumulación de bacterias, pequeñas partículas de comida y también estimular la producción de saliva, lo que significa que puede mejorar la limpieza de la boca al eliminar y neutralizar las partículas de comida y las bacterias.

Los fumadores también deben dejar el hábito para reducir el riesgo de halitosis, así como de otras enfermedades mortales. Hamid dice: “Eliminar fumar de tus hábitos diarios puede mejorar instantáneamente tu salud bucal y tu aliento matutino. El tabaco no sólo provoca sequedad en la boca, sino que también aumenta el riesgo de enfermedad de las encías".

Mantenerse hidratado también es vital para evitar el problema. "Beber mucha agua durante el día es una parte importante para prevenir la sequedad de boca y el consiguiente mal aliento", dice Hamid.

"El agua aumenta la producción de saliva, lo que ayuda a eliminar las bacterias y las partículas de alimentos. Mantenerse hidratado es una estrategia sencilla pero eficaz contra el aliento matutino", añade.

Desayunar y comer regularmente durante el día ayuda a estimular la producción de saliva, lo que reduce el mal aliento. "Las frutas y verduras crujientes, o el chicle sin azúcar, también pueden generar saliva extra. Evitar alimentos con olor fuerte por la noche, como el ajo o la cebolla, y limitar el consumo de café después de la tarde ayuda a respirar mejor", dice Hamid.

"Una dieta sana y bien equilibrada no sólo favorece la salud general, sino que también puede reducir el aliento matutino", añade.

Según doctor Hamid, si necesitas una solución rápida para los problemas de mal aliento, algunos aerosoles o geles pueden ayudar. Estos pueden enmascarar los olores, pero no necesariamente abordan la raíz del problema.

"Masticar chicles puede ayudar a eliminar las partículas de comida y estimular la saliva, pero si contienen azúcar esto puede ser contraproducente. En el caso de la boca seca, la saliva artificial y los geles pueden ayudar a hidratar la boca, pero es importante investigar la causa fundamental. A menudo es multifactorial y el tratamiento y la exploración de la causa raíz es la intervención más importante", dice Hamid.

En última instancia, si nada funciona, lo mejor es consultar a un profesional. Los dentistas "pueden brindarte una limpieza profesional y recomendarte tratamientos adicionales adaptados a tus necesidades, garantizando un cuidado integral de tu salud bucal", dice Hamid.