Qué es el síndrome del respirador bucal y cómo tratarlo: del 'mewing' a la odontología

El síndrome del respirador bucal es una condición en la que el paciente muestra una apertura de la boca ocasionada por motivos diferentes, que afecta especialmente a los niños y que provoca la respiración oral involuntaria (en vez de nasal, que es la más natural) por obstrucción de las vías respiratorias.

Como consecuencia, aparece la sensación de 'boca seca' al levantarse, encías inflamadas (gingivitis), cansancio… al colapsar la vía respiratoria durante el sueño si dormimos boca arriba.

Entre las potenciales soluciones llama la atención un término muy utilizado y 'casero', que se denomina 'mewing' y que los dos doctores consultados nos van a aclarar, además de concretar los tratamientos odontológicos más certeros para corregir el síndrome del respirador bucal.

Este diario ha entrevistado al doctor Fernando Soria, maestro en odontología reconstructiva y estética, y a la doctora Irene Esteve, odontóloga y experta en estética dentofacial, para saber si los tratamientos que existen son efectivos, y hasta qué punto.

¿Por qué aparece la respiración bucal? Algunas causas

El doctor Soria comienza explicando que "el síndrome del respirador bucal consiste en que el paciente presenta una posición baja de la lengua, debido a la presencia de amígdalas/ adenoides hipertróficas. La consecuencia es que muestra una apertura bucal y aparece la respiración oral".

La hipertrofia de las amígdalas provoca la obstrucción respiratoria nasal. iStockPhoto

Lo que ocurre es que, "por la hipertrofia de las amígdalas y adenoides se encuentran las vías respiratorias obstruídas, provocando el adelantamiento de la lengua y su posicionamiento bajo para abrir la vía respiratoria inferior. Además, el paciente puede presentar una compresión maxilar, es decir, un paladar estrecho, ya que no se desarrolla correctamente debido a esta posición baja de la lengua".

Irene Esteve añade que la aparición de este síndrome depende de las características físicas de cada uno. "Hay personas que tienen obstrucciones nasales crónicas y necesitan respirar por la boca. Algunos hábitos como la succión del dedo prolongada en el tiempo cuando somos niños también puede llevarnos a esta situación".

Los niños, principales afectados

Por lo que respecta a los grupos de población a los que más afecta este síndrome, el doctor añade que puede ocurrir en cualquier franja, "cuando no se ha diagnosticado previamente la obliteración de las vías respiratorias. Se manifiesta no solamente por la apertura bucal, sino con una falta de sellado labial, contracción del músculo mentoniano, facies adenoides (ojera marcada, cara de cansancio, narinas estrechas) y una verticalización de la cara y del perfil".

Uno de los síntomas del síndrome del respirador bucal es el cansancio diurno, al no descansar bien durante la noche. Anna Bizon

Irene Esteve habla, fundamentalmente, de una mayor incidencia en los niños, "aunque puede afectar a individuos de todas las edades. Sobre todo lo vemos en niños porque afectan factores como el crecimiento, el desarrollo de las estructuras anatómicas, alergias o hábitos inadecuados que son típicos de la infancia".

Consecuencias de este síndrome

Los síntomas que muestran quienes lo padecen pasan por el mal aliento, ronquidos y falta de descanso con un sueño de mala calidad. Los niños, incluso, pueden mostrar dificultades para concentrarse en su rendimiento escolar normal. "En el diagnóstico definitivo el otorrino va a tener la última palabra, después de realizar determinadas pruebas para evaluar la resistencia nasal, el flujo de aire…", comenta la doctora Esteve.

El sueño de los pacientes de este síndrome es de mala calidad, y suelen aparecer apneas. STATICNAK1983

Y añade: "Los odontólogos haremos las evaluaciones dentales y ortodoncia para identificar malformaciones estructurales, anatómicas o alteraciones en el crecimiento".

El doctor Soria, respecto a las pruebas de diagnóstico, habla de la "teleradiografía lateral de cráneo para observar si presenta amígdalas y/o adenoides hipertróficas. Habrá que visitar después al otorrino para que trate la causa de raíz. Posteriormente entra en juego el ortodoncista que puede terminar de corregir con ortopedia y ortodoncia la maloclusión provocada por la respiración oral".

La respiración oral puede provocar maloclusión, que se corrige con ortodoncia. Pixabay/jarmoluk

A largo plazo, "las consecuencias que vemos más a menudo son alteraciones en el desarrollo facial y dental como por ejemplo las mordidas abiertas o un crecimiento facial alterado, que suele crecer de forma alargada o también hace que la mandíbula crezca en exceso. Además, encontramos problemas de oclusión y también puede contribuir a la salud: por ejemplo en la calidad del sueño mediante apneas", dice Esteve.

Lo que ocurre con esta afección es que tiene lugar un crecimiento vertical de la mandíbula. Además, por la posición baja de la lengua aparece una protrusión/volcamiento de los incisivos superiores e inferiores, una mordida abierta anterior, gingivitis por la exposición gingival en reposo…

¿Cuál es el tratamiento correcto?

El tratamiento del síndrome del respirador bucal, al ser un problema multifactorial, va a necesitar también un tratamiento desde distintas perspectivas. "Por un lado, puede incluir el manejo médico para tratar la causa subyacente, que puede ser una alergia o una hipertrofia de los adenoides o las amígdalas. Debe ser diagnosticada por un otorrinolaringólogo", explica Esteve.

El síndrome del respirador bucal es multifactorial, y como tal necesita de la intervención de varios profesionales como el dentista y el otorrino. Getty Images/iStockphoto

Fernando Soria, por su parte, responde respecto al tratamiento que "si el paciente presenta adenoides y/o amígdalas hipertróficas, el tratamiento sería quirúrgico. Cuando el problema se ha solucionado, a nivel transversal, si el paciente está en edad de crecimiento (7-12 años) se puede colocar un disyuntor de anclaje dentario (a partir de los 12 años se recomienda con anclaje óseo para no afectar a nivel dentario)".

En el caso de los adultos, "quizá la única forma de tratarlo, si tiene afectación por el tamaño del maxilar y de la mandíbula que colapsen las vías aéreas, sea con una cirugía ortognática, combinando un tratamiento ortodóncico y quirúrgico".

También existen terapias de rehabilitación como ejercicios para fortalecer los músculos orofaciales y promover la respiración nasal. Esto lo puede hacer un logopeda o te puede ayudar un odontólogo.

La moda del 'mewing'… ¿funciona para corregir este síndrome?

Mewing es una técnica postural que según determinados estudios funciona para las ocasiones en las que el problema depende de la posición de las estructuras. "Sin embargo, muchas veces el síndrome de respirador bucal se produce por otros muchos factores por lo que esta técnica puede no ser suficiente", dice la doctora.

El mewing es la técnica que practican muchas famosas para eliminar papada. WireImage

Soria define en qué consiste el 'mewing'. "Hay que colocar la lengua (que en un respirador oral se encuentra en una posición baja) en el paladar para así elevarla y abrir la vía nasal. Pero si no tratamos el problema de raíz, ya que el paciente seguramente presente una vía obstruida, un paladar estrecho que le impide una correcta posición de la lengua etc, no vamos a poder corregir".

"Personalmente, la pongo en práctica cuando se han tratado previamente todos los factores que provocan esa respiración oral. Antes no tiene mucho sentido, ya que no aporta ningún beneficio", concluye Soria.

