El error común que se comete en España cuando te operan de anginas

En España, al igual que en muchas partes del mundo, las creencias y tradiciones culturales a menudo influyen en la forma en que las personas se cuidan después de someterse a una cirugía. Una de las creencias más arraigadas en nuestro país es la de consumir bebidas calientes, como sopas y tés, cuando tenemos dolor de garganta. Esta creencia se basa en la idea de que las bebidas calientes pueden relajar la garganta y aliviar la incomodidad.

Aunque esta costumbre se ha transmitido de generación en generación, la evidencia médica sugiere que esta práctica puede ser contraproducente y retrasar la recuperación. En este artículo, exploraremos este error común y desentrañaremos los fundamentos médicos detrás de la recomendación de evitar las bebidas calientes después de una cirugía de amígdalas. Sin embargo, la cosa cambia cuando se trata de las molestas anginas.

El peligro de las bebidas calientes

Beber líquidos calientes puede irritar la zona y causar más inflamación. Freepik

Tras una operación de amígdalas o anginas, es común escuchar el consejo de consumir bebidas calientes para aliviar el dolor de garganta y promover la curación. Esta creencia se ha mantenido durante generaciones en la cultura española y se basa en la idea de que las bebidas calientes pueden relajar la garganta y aliviar la incomodidad postoperatoria. No obstante, es fundamental basar las decisiones de cuidado de la salud en la evidencia médica más reciente en lugar de confiar únicamente en tradiciones culturales.

En el caso de las bebidas calientes después de una cirugía de amígdalas, la evidencia médica es clara. Aunque pueda parecer intuitivo, beber bebidas calientes después de una cirugía de amígdalas no es la mejor idea. Cuando se somete a una cirugía de amígdalas, la garganta está inflamada y sensible. Beber líquidos calientes puede provocar un aumento en el flujo sanguíneo hacia la garganta, lo que puede irritar la zona, agravando la inflamación y causando más dolor. Además, las temperaturas calientes pueden quemar el tejido sensible y retrasar el proceso de curación.

Alternativas recomendadas para el postoperatorio

Evitar comidas picantes, mantener una dieta blanda y seguir las instrucciones médicas son medidas indispensables en el postoperatorio de una amigdalectomía. Freepik

Según la Universidad médica de Connecticut debemos de llevar a cabo una serie en medidas postoperatorias para asegurar una buena y pronta recuperación. Entre ellas destacan:

Hidratación con líquidos fríos claros: Beber líquidos fríos y claros, como agua, zumo de manzana sin azúcar o caldo frío, es importante para mantenerse hidratado sin irritar la zona quirúrgica. Evitar alimentos ásperos y picantes: Evitar alimentos que puedan irritar la garganta o causar molestias, como alimentos picantes, ácidos, crujientes o duros. Mantener una dieta suave: Optar por alimentos blandos, suaves y fáciles de tragar, como purés, yogur, helado suave y pudines durante 10 días. Descanso adecuado: Es importante descansar y permitir que el cuerpo se recupere después de la cirugía. Evitar esfuerzos físicos intensos y actividades extenuantes durante un tiempo y limitarse a actividades calladas los primeros 3 días. Seguir las recomendaciones médicas: Es crucial seguir las instrucciones de tu cirujano o médico en cuanto a la medicación, la dieta y los cuidados postoperatorios.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.