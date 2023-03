Ortodoncia en niños: a qué edad se pone, cuánto duran los tratamientos, problemas más usuales...

El Consejo General de Dentistas señala que el uso de ortodoncia tiene múltiples beneficios para nuestra salud y calidad de vida. Muchos de estos tratamientos pueden iniciarse a muy corta edad, de hecho, según datos de la Encuesta de Salud Oral en España 2020, el 9,7% de los niños de 12 años llevan ortodoncia. Una cifra que se eleva hasta el 12,6% en el caso de los adolescentes de 15 años. Para resolver dudas sobre cuál es la mejor edad poner una ortodoncia, cuánto suele prolongarse los tratamientos o en qué casos está indicada, charlamos con Jesús Marcos, director médico de Caser Dental.

¿Desde qué edad se puede poner una ortodoncia infantil?La edad adecuada para tratar las maloclusiones varía según el tipo de problema y su gravedad. Por lo tanto, es aconsejable consultar al ortodoncista tan pronto se descubra una anomalía. De todas formas, recomendamos que, se detecte o no un problema, se lleve a los niños para revisión por el ortodoncista al menos a los seis años. Hay maloclusiones que se pueden intentar corregir en edades más tempranas con rehabilitación neuro-oclusal, pero el mejor es acudir al odontólogo por lo menos una vez al año, para que se pueda detectar de forma precoz cualquier problema.

¿En qué casos está indicada la ortodoncia en niños?La ortodoncia en niños está indicada cuando se detecta una maloclusión que se puede solucionar con tratamientos interceptivos (edades más tempranas) o con tratamientos correctivos (a partir de los 10-12 años aproximadamente). Los tratamientos interceptivos se orientan, por tanto, a la corrección de toda alteración incipiente, dado que, de no tomarse algún tipo de medidas, empeoraría la maloclusión. El tratamiento correctivo se realiza cuando el tratamiento interceptivo no se ha realizado, o bien no ha resultado sufi­ciente por la naturaleza de la maloclusión, entonces es necesario hacer un tratamiento correctivo, dirigido a corregir una maloclusión consolidada.