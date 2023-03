¿Te sangran las encías? Esta es la grave enfermedad que podrían provocarte

A priori parece que el sangrado de las encías es un problema menor, pero lo cierto es que en los últimos años se ha venido relacionando la enfermedad periodontal con todo un abanico de enfermedades graves, que van desde los problemas cardiovasculares a la demencia.

Ahora, un nuevo estudio longitudinal publicado en el medio especializado Science Translational Medicine ha encontrado que las proteínas bacterianas de las encías sangrantes de pacientes con enfermedad periodontal ingresan al torrente sanguíneo y desencadenan respuestas inmunitarias que podrían contribuir a la artritis reumatoide.

Activación del sistema inmune

Los autores del trabajo buscaban comprobar si las bacterias que están presentes en la enfermedad periodontal (y que ingresan al torrente sanguíneo a través de las pequeñas heridas que aparecen de manera repetida en la condición) podrían activar el sistema inmune en los pacientes con artritis reumatoide, un problema de naturaleza autoinmune que entre otras cuestiones se caracteriza por una activación inadecuada de los monocitos (un tipo de célula inmune) en la sangre y en la membrana sinovial (tejido conjuntivo que recubre las articulaciones, y que en la artritis reumatoide se presenta inflamado).

Con tal fin, realizaron un seguimiento a cinco pacientes con artritis reumatoide que habían arrojados resultados positivos en sangre en la presencia de determinadas toxinas derivadas de las bacterias causantes de enfermedad periodontal. Concretamente, cada semana proporcionaban muestras de sangre, informaban sobre cambios en su salud dental, completaban cuestionarios y se sometían a exámenes que evaluaban la sensibilidad y la inflamación en 28 articulaciones.

Paralelamente, otro equipo analizó muestras de sangre de 12 donantes que cumplían las mismas características y las compararon con muestras de paciente sanos, junto con muestras de líquido sinovial (líquido presente en las articulaciones) de 65 pacientes con artritis reumatoide o osteoartritis.

De la misma manera, un tercer equipo fue recolectando plasma sanguíneo de pacientes con artritis reumatoide y de donantes sanos y evaluaron su salud gingival.

Bacteriemia asintomática

Esta metodología, en conjunto, arrojó que efectivamente se producía el ingreso en el torrente sanguíneo de ciertas bacterias (como Streptococcaceae) en los pacientes con enfermedad periodontal. En sangre, las células inmunes atacaban estas bacterias y liberaban una serie de antígenos a ciertas proteínas (llamadas proteínas citrulinadas) que se relacionaban con la artritis reumatoide.

Un punto interesante y preocupante es que, si bien los investigadores pensaban que los pacientes con bacterias orales en la sangre mostrarían síntomas sistémicos (como fiebre), en general resultaban asintomáticos.

Por otra parte, esta evidencia indica que los pacientes con artritis reumatoide podrían tener menos probabilidades de beneficiarse de los tratamientos si tienen enfermedad periodontal de manera recurrente.

Referencias

R. Camille Brewer, Tobias V. Lanz, Caryn R. Hale et al. Oral mucosa breaks trigger anti-citrullinated bacterial and human protein antibody responses in rheumatoid arthritis. Science Translational medicine (2023). DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abq8476