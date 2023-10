Estos son los alimentos que deberías de evitar sí o sí para evitar los picos de azúcar

El azúcar alto en la sangre es lo que en España se denomina hiperglucemia. Como su propio nombre indica, se produce al tener los niveles de glucosa en sangre por encima de los deseable, que es 100 mg/dl antes de comer y 126 después. En caso de personas que tengan diabetes, este umbral se eleva a 145 y 180 respectivamente.

Asimismo, en el caso de que los niveles se elevaran por encima de 160 antes de comer estaríamos entrando en niveles peligrosos. Es muy importante que en cuanto se detecte se empiece a tratar si no queremos que se eleve a niveles peligrosos, como 250ml/dl, cuando es probable que se produzca una cetoacidosis, una excesiva concentración de cuerpos cetónicos. Además, un exceso de glucosa en sangre puede resultar tóxica e incluso provocar un coma diabético.

Para prevenir que esto no ocurra, los diabéticos se pueden controlar con una dieta adecuada, ejercicio y con la medicación adecuada en cada caso. Y es que la mayoría de las veces que ocurre esto tiene que ver con que no está bien controlada. No obstante, sea o no el caso, la alimentación nos puede jugar una mal pasada y elevar el azúcar en sangre más de la cuenta.

Estos son los alimentos que debes evitar si padeces diabetes



Cabe destacar que, en caso de personas con diabetes detectada y tratada es muy difícil que se produzca una hiperglucemia, por eso es mucho menos frecuente que la hipoglicemia entre este colectivo. En caso de producirse, suele deberse a haberse administrado poca insulina, porque aumenten las necesidades de ésta por una enfermedad intercurrente como anginas, catarro, fiebre o por exceso de comida, por lo que suelen ser circunstancias bastante controlables.

Por ejemplo, el consumo los hidratos pueden causar picos de insulina. Es el problema de las harinas refinadas, incluso el pan no integral acaba siendo azúcar en el organismo. Pero en en épocas como el verano o el otoño, en la que la temperatura suele ser cálida, puede ir a peor. Y es que muchas de las opciones para refrescarse, como en el caso de los refrescos, contienen una gran cantidad de azúcar añadido.

Lina Begdache, profesora de estudios sobre salud y bienestar de la Binghamton University en Nueva York, destaca los siguientes productos a evitar por su gran cantidad de azúcar añadida:

Refrescos normales

Zumos

El té y el café azucarados

Las bebidas de frutas y energéticas

Los helados, los dulces y los postres

Los cereales para el desayuno

Los aliños para ensaladas

El yogur de frutas

Las salsas para pasta

Mantequilla y manteca

Aceite de palma

Mayonesa entera

Patatas fritas, alimentos rebozados, chips, comidas rápidas

¿Qué comer para evitar la prediabetes?

Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, como normas generales y para comenzar a llevar una vida más saludable que nos ayude a controlar la prediabetes antes de que llegue a mayores y se convierta en diabetes, debemos disminuir la ingesta de sal, reduciendo su uso para cocinar. Los expertos recomiendan cambiarla por otras especias.

En segundo lugar, aconsejan comer dos porciones de pescado azul a la semana, elegir pan y pasta integrales en lugar de refinados, tomar más frutas y verduras de hoja verde, más legumbres y frutos secos sin tostar. La idea de los frutos secos es que precedan a la ingesta, siempre en primer lugar (especialmente recomendables son las nueces) puesto que su aporte en fibra ralentiza el pico glucémico que puede provocar después la comida.

Por lo que respecta al consumo de alcohol, se recomienda limitar la ingesta al mínimo posible intentando no superar 14 unidades pequeñas a la semana.

Síntomas de un nivel alto de azúcar en la sangre

Los síntomas iniciales de la hiperglucemia, lo que se conoce comúnmente como un pico de azúcar, son los siguientes:

Aumento de la sed y de las ganas de orinar . Si se prolonga en el tiempo, aparecen dolores de cabeza, cansancio, náuseas, dificultad para respirar o irritabilidad.

. Si se prolonga en el tiempo, aparecen dolores de cabeza, cansancio, náuseas, dificultad para respirar o irritabilidad. En caso de unos niveles de glucosa en sangre superiores a 600 mg/dl, puede llevar a la deshidratación y al coma diabético.

¿Cómo actuar ante una subida de azúcar?

En caso de hiperglucemia, debemos administrar a la persona mucho líquido, preferiblemente agua -nunca una bebida azucarada- y administrar, si es necesario, una dosis extra de insulina. Después, habrá que acudir al hospital para que se compruebe si existe cetoacidosis.

