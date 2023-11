El alimento bajo en calorías que te ayudará a cuidar la vista y evitar el estreñimiento

El informe 'La Visión en España 2020' realizado por Clínica Baviera concluye que el 80% de la población en España tiene algún problema visual, mientras que según la Fundación Española del Aparato Digestivo, 1 de cada 5 españoles sufre estreñimiento. A menudo, somos conscientes de la importancia de prevenir este tipo de enfermedades. Sin embargo, no siempre reconocemos cómo nuestras elecciones alimentarias pueden influir en estos aspectos de nuestra salud.

Cargadas de vitamina A, vitamina C, fibra dietética, antioxidantes, las zanahorias, con sus bajas calorías, color anaranjado vibrante y sabor dulce y terroso, son una fuente rica de nutrientes esenciales que contribuyen a la salud en varios aspectos. Entre ellos, esta verdura versátil, ha demostrado tener un impacto significativo tanto en la salud ocular como en la prevención del estreñimiento.

El superalimento que mejora la vista

El alto contenido de vitamina A presente en las zanahorias, promueve la salud ocular. PIXABAY

Una de las propiedades más destacadas de las zanahorias es su papel en la protección de la salud ocular. Esto se debe, según la Academia Americana de Oftalmología, principalmente a su contenido de vitamina A. Este nutriente es necesario para la formación y el mantenimiento de ciertos pigmentos especializados en la detección de la luz en la retina. Un déficit de vitamina A puede llevar a problemas visuales, como la ceguera nocturna.

La vitamina A en las zanahorias se encuentra en forma de betacarotenos, que son antioxidantes naturales. Según un estudio publicado, los betacarotenos, con su poder antioxidante, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular o el glaucoma.

Por otro lado, las zanahorias también contienen luteína y zeaxantina, dos carotenoides de la familia de los antioxidantes que se acumulan en la córnea y la retina, ayudando a filtrar la luz azul dañina, protegiendo los ojos del daño solar y otros radicales libres. El mismo estudio citado anteriormente, revela en sus resultados que estos carotenoides sugieren una "relación positiva ante el riesgo y progresión de DMAE y parámetros del glaucoma, indicando un menor riesgo de la enfermedad ante un mayor consumo de antioxidantes en la dieta".

La zanahoria combate el estreñimiento

Las zanahorias, con su alto contenido en fibra dietética soluble, promueve la creación de bacterias beneficiosas para el correcto funcionamiento de nuestro intestino. iStockPhotos

El estreñimiento es un problema común que afecta, según la Fundación Española del Aparato Digestivo, a 1 de cada 5 españoles. Se caracteriza por la dificultad para evacuar los intestinos y puede provocar molestias. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, "los adultos deben consumir de 22 a 34 gramos de fibra al día" para el correcto funcionamiento del intestino. Las zanahorias, ricas en fibra dietética, son un aliado efectivo en la prevención y el alivio del estreñimiento.

La fibra presente en las zanahorias es de carácter soluble. Esto quiere decir, esta fibra fermenta y acidifica la luz intestinal y promueve el crecimiento en el tubo digestivo de las bacterias beneficiosas para la salud de nuestro intestino, pues entre muchas de sus cualidades, está la capacidad de regular la movilidad intestinal. Por ello, la FEAD indica en su guía para prevenir y tratar el estreñimiento que la zanahoria debe consumirse regularmente.

