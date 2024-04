Esto es lo que pasa en tu cuerpo si incorporas las algas a tu dieta

Existe una gran variedad de algas para uso alimentario, tanto secas como frescas, por eso cada vez es más habitual su consumo en España, tanto en restaurantes como compradas en el supermercado y cocinadas por nosotros mismos, en ensaladas y guisos, hervidas o fritas, aunque también se toman en suplementos. Son una excelente fuente de proteínas y contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita.

Son una fuente de vitaminas y minerales, bajas en calorías y grasas y ricas en fibra, lo que las convierte en un complemento ideal para una alimentación saludable. Además, aporta un toque especial y diferente en nuestras recetas, convirtiéndose en un excelente complemento, pero con el que también debemos tener cuidado, pues un consumo excesivo podría tener consecuencias negativas para nuestra salud, eclipsando sus muchos beneficios.

Beneficios de incorporar las algas a tu dieta

Algas. Getty Images

Gracias a su sabor único y su sabor, las algas se han ido haciendo un hueco en nuestras cocinas y nuestras recetas. Su uso ha ido aumentando con el tiempo, debido en parte a las muchas opciones que ofrecen a la hora de consumirlas, aportando un toque diferente a nuestros platos, pero también a sus muchas cualidades beneficiosas para la salud. Como hemos comentado, las algas aportan poca grasa, mucha fibra, minerales, antioxidantes y proteínas de alta calidad.

Son una gran fuente de yodo, que favorece la síntesis de hormonas en la glándula tiroidea, también aporta fósforo y calcio, y si bien no todas las algas son iguales y tienen los mismos minerales, algunas de ellas son muy ricas en potasio y también pueden contener selenio y zinc. En general, son ricas en hierro, pero también en vitamina D, que favorece la absorción del mismo. También son ricas en vitaminas A y varias del grupo B, así como en vitaminas E y C, que son potentes antioxidantes.

Gracias a su contenido en calcio, magnesio y fósforo son ideales para el buen desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes, su contenido en hierro es un potente aliado contra la anemia y, por su bajo contenido en grasas, es ideal para cuidar la salud del corazón, algo a lo que también contribuye su aporte de omega-3. La fibra que contienen favorece el buen funcionamiento del intestino, son depurativas y reconstituyentes, aumentando las defensas y fortaleciendo huesos, uñas y cabello.

¿Pueden tener contraindicaciones?

La OCU alerta del consumo de este alimento por su alto contenido en cadmio. Wochit

A pesar de los beneficios evidentes que presentan, no podemos dejar de señalar que su consumo no siempre está recomendado. Por ejemplo, si antes apuntábamos los beneficios de su alto contenido en yodo, lo que es ideal en caso de déficit, en casos de hipertiroidismo es mejor no tomarlas. Tampoco conviene exceder su consumo diario recomendado en el caso de niños y mujeres embarazadas. Además, ante algunas enfermedades, es conveniente consultar con especialistas antes de cambiar nuestra dieta de manera radical o introducir elementos nuevos.

Según recuerdan desde la OCU, algunos de los minerales que contienen, consumidos en exceso, podrían llegar a ser peligroso, como sucede con el yodo, tal y como hemos visto, pero también con el cadmio. En ingestas excesivas, este metal puede producir náuseas, acumularse en el riñón y provocar fragilidad ósea. Que sea un alimento saludable, no quiere decir que podamos consumirlo sin límites, siempre será mejor incluirlo en una dieta variada y equilibrada que aporte todo lo que el cuerpo necesita.

Referencias

