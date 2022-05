Los alimentos que no debes comer si tienes hipertiroidismo o hipotiroidismo

Un exceso de las hormonas tiroideas provoca hipertiroidismo, mientras que una carencia causa hipotiroidismo. Regularla es fundamental y, por lo general, esto se hace con medicamentos. No obstante, la alimentación desempeña un papel muy importante. Por eso, conviene saber qué alimentos no se deben comer si tienes hipertiroidismo o hipotiroidismo.

A pesar del tratamiento farmacológico, que todos los pacientes diagnosticados deben seguir, es fundamental preocuparse por la dieta. La alimentación tiene una importancia mayor de la que a veces le damos y ante problemas con estos, cuidarla es todavía más importante.

Hipertiroidismo, nada de alimentos ricos en yodo

El hipertiroidismo puede provocar diarreas, pérdida de peso, nerviosismo o bocio, según la Clínica Universidad de Navarra (CUN). El exceso de la hormona tiroidea hace que sea indispensable modificar la alimentación que será distinta a la aconsejada para el hipotiroidismo. El doctor Óscar Vidal nos ofrece los siguientes consejos:

Dieta rica en selenio que podemos encontrar en alimentos como las carnes rojas, los huevos, el trigo, los champiñones y algunas hortalizas.

que podemos encontrar en alimentos como las carnes rojas, los huevos, el trigo, los champiñones y algunas hortalizas. Restricción del yodo que está presente en alimentos como la sal, marisco, productos lácteos, granos y cereales.

Es muy importante que tras recibir el diagnóstico del hipertiroidismo el paciente se ponga en manos de un profesional de la nutrición o que le pregunte al propio médico qué alimentos debe consumir más y cuáles no. De esta forma, a pesar de recibir una medicación adecuada para regular su glándula tiroides, estará alimentándose de la mejor forma.

Hipotiroidismo, alimentos ricos también en selenio

El doctor Óscar Vidal recomendaba que tras un diagnóstico de hipertiroidismo se consumiesen alimentos ricos en welenio. Esto mismo sucede en el caso del hipotiroidismo, algo que Júlia Farré comenta. Las nueces de Brasil son un excelente aporte de selenio, por lo que consumir un puñado todos los días, tal vez en el desayuno, puede ser muy bueno.

Una diferencia con respecto a la alimentación cuando se tiene hipertiroidismo es que en este caso los productos ricos en yodo sí están recomendados. Por tanto, no hay restricciones en cuanto al consumo de marisco, sal o lácteos, entre otros. No obstante, que no haya restricciones no quiere decir que deba llevarse una alimentación desequilibrada. Otros nutrientes esenciales que recomienda Júlia Farré son:

Alimentos ricos en zinc y en hierro , como por ejemplo la carne roja, el marisco y otros pescados. También, el germen de trigo.

y en , como por ejemplo la carne roja, el marisco y otros pescados. También, el germen de trigo. Productos con manganeso y vitamina A abundante en nueces, semillas y vegetales (de color verde, rojo y naranja).

Seguir las recomendaciones de un profesional

Tanto el propio profesional endocrino que esté llevando el caso de un paciente con hipertiroidismo o hipotiroidismo, como un experto en nutrición y dietética, ambos profesionales son necesarios cuando se diagnostican este tipo de desajustes en la glándula tiroides. Pues, a pesar de todos estos consejos, cada pauta nutricional debe ser individualizada.

Puede que haya alimentos que una persona diagnosticada con hipertiroidismo e hipotiroidismo no pueda comer por tener alergias, intolerancias, etc., y que la dieta deba ajustarse para adaptarse a sus necesidades. Todo esto debe hacerlo un profesional, por ello, a pesar de estos consejos, pedirle ayuda al endocrino o a un experto en nutrición conocedor de estos problemas es vital para que la tiroides esté controlada.