Estos son los alimentos con más arsénico que deberías evitar comer en exceso

El arsénico es uno de los contaminantes más extendidos en España y en el resto del mundo. Debido a la absorción de las plantas, este puede llegar a contaminar alimentos que más tardes ingerimos en los hogares. Es por ello que desde organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (EFSA) sigue de cerca la evaluación de este metaloide. Se encuentra de forma natural en el suelo y el agua, estamos expuestos de forma constante en su forma inorgánica, por lo que es importante controlar los niveles para detectar los riesgos que pueden llegar a afectar a la salud de la ciudadanía.

Consumir alimentos con niveles altos de arsénico de forma regular puede tener efectos perjudiciales para la salud a largo plazo. Bien es cierto que, según la EFSA, el riesgo de toxicidad cuando este metaloide entra en contacto con el organismo es mínimo. No obstante, cuando no se lleva una alimentación variada, elevar la cantidad de raciones de un determinado alimento puede tener una respuesta no beneficiosa para el cuerpo. Por ello, aquí hay algunos alimentos que, en general, pueden contener niveles más altos de arsénico:

Arroz

El arroz tiende a acumular más arsénico que otros cultivos debido a su método de crecimiento en campos inundados. El arsénico presente en el suelo se disuelve en el agua, y el arroz lo absorbe más eficientemente que otros cultivos. Este alimento es uno de los más consumidos globalmente y en diferentes culturas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un reciente estudio para determinar cuál es el arroz con más arsénico. Y, es que, cuando llegamos a cualquier supermercado de España, podemos encontrar una gran variedad de granos, así como otros derivados de este cereal. El integral junto con las tortitas de arroz se encuentran entre las dos variedades más destacadas con contenido alto de arsénico inorgánico. Cocinar el arroz en una mayor cantidad de agua y descartar el exceso puede ayudar a reducir los niveles de arsénico en este alimento específico.

Pescado y marisco

Atún rojo. @[Studio Japan] via canva.com

No es de extrañar que el pescado y el marisco pueda sufrir esta contaminación de arsénico. Como hemos comentado, de forma natural se encuentra en el agua. El marisco, crustáceos o moluscos bivalvos pueden contener este tipo de metal pesado. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que este sería en su forma orgánica, que es más fácil de eliminar a través de la orina.

Donde más reside el problema sería en aquellos pescados azules de gran tamaño como el atún, el pez espada o en las variedades de cazón, tintorera o marrajo donde se acumula más arsénico. Al ser pescados de gran tamaño, que se alimenta de otros peces y contiene mucha grasa, el arsénico es más difícil de eliminar. Además, este tipo de pescado también puede estar contaminado por otros metales pesados como el cadmio.

Setas y champiñones

Champiñón común o champiñón de París. Wikimedia Commons

Las setas y champiñones pueden contener pequeñas cantidades de arsénico, ya que este elemento es naturalmente presente en el suelo y puede ser absorbido por las plantas, incluyendo los hongos. Sin embargo, generalmente se considera que las cantidades de arsénico en los hongos son bajas y no representan un riesgo significativo para la salud cuando se consumen en cantidades normales. Algunos estudios sugieren que ciertos hongos pueden tener la capacidad de acumular más arsénico que otros.

Algas marinas

Algas Getty Images

Algunas algas marinas pueden contener niveles significativos de arsénico, especialmente las algas pardas o el alga Hiziki, que destaca por su color negro y ser filamentosa. Estas algas pueden ser consumidas directamente o a través de productos que las contienen, como suplementos dietéticos o alimentos elaborados con algas, cada vez más comunes en la alta cocina o en los restaurantes asiáticos.

Agua

Una persona llenando un vaso de agua del grifo Emasesa

Es el alimento o nutriente básico por excelencia, pero dado que el arsénico se encuentra en el agua, esta puede estar contaminada. Aunque de normal el agua potable está libre de estos contaminantes por su tratamiento, existe el riesgo por fuentes naturales o actividades humanas, como la minería y la agricultura

Esta agua contaminada también puede llegar a nuestro organismo a través de los alimentos, ya que muchos de ellos se componen principalmente por la molécula H₂O.

Efectos del arsénico en el organismo

El dolor de estómago puede ser un signo de intoxicación. Pexels

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos reguladores establecen límites para la concentración de arsénico debido a los efectos negativos en la salud. Más allá del control ambiental, la seguridad alimentaria es primordial para evitar desarrollar enfermedades. Lo que consumimos tiene un impacto enorme en nuestro organismo, por eso desde la EFSA aseguran que un consumo prologando de arsénico pueden llegar a tener efectos adversos como los siguientes:

Problemas gastrointestinales : Consumir alimentos con altos niveles de arsénico puede causar problemas estomacales, diarrea y malestar gastrointestinal.

: Consumir alimentos con altos niveles de arsénico puede causar problemas estomacales, diarrea y malestar gastrointestinal. Cáncer : La exposición a largo plazo al arsénico ha sido vinculada a un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de piel, pulmón, vejiga y riñón.

: La exposición a largo plazo al arsénico ha sido vinculada a un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de piel, pulmón, vejiga y riñón. Problemas dermatológicos : Pueden ocurrir cambios en la piel, como la hiperpigmentación o la descamación, como resultado de la exposición crónica al arsénico.

: Pueden ocurrir cambios en la piel, como la hiperpigmentación o la descamación, como resultado de la exposición crónica al arsénico. Neurotoxicidad: El arsénico también puede afectar el sistema nervioso, causando síntomas como dolor de cabeza, confusión y problemas de memoria.

Referencias

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. (2024, 18 enero). Arsénico inorgánico en los alimentos: se confirma la preocupación para la salud. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. https://www.efsa.europa.eu/es/news/inorganic-arsenic-food-health-concerns-confirmed

¿Arsénico en los alimentos? (2023, 6 febrero). www.ocu.org. https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/noticias/arsenico-alimentos#

Resumen de Salud Pública: Arsénico (Arsenic) | PHS | ATSDR. (s. f.). https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs2.html

World Health Organization: WHO. (2022, 7 diciembre). Arsénico. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.