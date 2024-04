Cuál es el mejor momento para empezar a tomar medicamentos para la alergia

Toda exposición a un alérgeno genera una reacción en nuestro sistema inmunológico que lo altera provocando reacciones. Existen diferentes tipos de alergias; respiratorias, alimentarias, digestivas, cutáneas y estacionales; hoy en día existen medicamentos para tratar todas las tipologías. Tomar esta medicación puede disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida de los alérgicos. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), se prevé que más de un tercio de la población mundial actual presentará una alergia respiratoria a lo largo de su vida.

¿Por qué cada vez hay más casos de alergia?

En los últimos tiempos ha aumentado considerablemente el número de personas que son diagnosticados como alérgicos. De hecho, se estima que en la actualidad 1 de cada 4 personas sufre un rechazo del sistema inmunológico a algún tipo de sustancia u alimento. En España 14 millones de personas son alérgicas; y se prevé que en 20250 la mitad de la población española experimentes esta hipersensibilidad, según ha apuntado Joaquín Sastre, Presidente de la Sociedad Española de Alergología.

Algunos de los factores externos que colaboran en el crecimiento del número de alergia son la contaminación, el cambio climático y los nuevos hábitos alimenticios. Sobre todo, han aumentado la alergia a los aeroalérgenos, es decir, a sustancias que se encuentran en el aire; y a determinados alimentos, especialmente en menores. Durante los cuatro primeros años de vida se detectan la gran mayoría de las alergias o intolerancias alimenticias, esta es una de las razones por las que en la alimentación complementaria de los bebés se introducen los alimentos individual y progresivamente.

Cuándo tomar la medicación para la alergia

Los medicamentos más habituales que los profesionales suelen recetar son antihistamínicos, descongestionantes o esteroides. Cada caso es único y por ellos siempre debemos acudir al alergólogo ante cualquier signo de alarma que nos advierta de padecer algún tipo de alergia. Igualmente deberemos visitar al profesional, si ya estamos medicados pero notamos que algo falla en nuestro tratamiento habitual.

La primavera suele ser la época del año en la que se detectan mayor número de alergias, generalmente comienza en febrero y termina en junio. Aunque, dependiendo de la persona el momento de la aparición de los síntomas varía, y dependerá de diversos factores como la condición física, ubicación o su edad, entre otros.

Después de los crudos meses de invierno a la gente le gusta disfrutar de la recién llegada primavera. CHRIS RADBURN/EFE

El momento ideal para empezar a tomar la medicación para la alergia suele ser alrededor de tres semanas antes de comenzar la temporada primaveral. Con respecto al momento del día, se considera que es mejor tomar el tratamiento antes de dormir en lugar de a primera hora; ya que este tipo de medicamentos pueden llegar a generar ciertos efectos adversos que originan cansancio y somnolencia. En el caso de los antihistamínicos, suelen hacer efecto de inmediato y no necesitan ser tomados con antelación.

Es muy importante mantener la constancia a la hora de medicarnos para combatir la alergia, ya que los síntomas solo aminoran si la medicación se consume de forma regular.

Síntomas de la alergia

1. Erupción cutánea: enrojecimiento de la piel y picazón.

2. Dificultad respiratoria: la persona afectada puede llegar a sufrir anafilaxia en los casos más graves.

3. Irritación ocular: lagrimeo, sensación de picazón y enrojecimiento de los globos oculares.

4. Hinchazón: Algunos tipos de alergias pueden provocar hinchazones en la garganta, la boca u otras zonas del cuerpo.

5. Congestión nasal: Tos, estornudos y síntomas muy parecidos a los que se tiene con un resfriado común.

Maneras de disminuir los síntomas de la alergia

Si somos personas alérgicas debemos realizar algunos cambios en nuestro estilo de vida, y llevar a cabo ciertas modificaciones en nuestro hogar. Por ejemplo, es conveniente ventilar la vivienda a diario, pero mantener las ventanas cerradas durante la mayoría del tiempo, evitando así la entrada de sustancias que puedan resultarnos perjudícales; también es recomendable contar con un humificador en nuestro hogar que purifique el aire. En la medida de lo posible deberemos evitar el humo y la exposición a productos químicos que puedan irritarnos las mucosas.

Otras medidas sencillas que pueden ayudarnos a disminuir la sintomatología de la alergia es el uso de gafas de sol, y utilizar fundas anti ácaros y polvo para la cama y el sofá. En el caso de las personas deportista, es conveniente evitar las horas dónde el polen está más presente en el ambiente; y combinar la práctica deportiva al aire libre con la que se realiza en espacios cerrados.

Referencias

Sociedad Española de alergología e inmunología clínica https://www.seaic.org/

When Is the Best Time To Take Allergy Medicine? (2023) https://www.health.com/spring-allergy-medication-timeline-7113659

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.