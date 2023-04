Cinco enfermedades que demuestran el efecto de la contaminación sobre la salud

Los efectos de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras cada año a nivel mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales que existen para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de las siguientes enfermedades:

Accidentes cerebrovasculares Cardiopatías Cánceres de pulmón Neumopatías crónicas y agudas Bronquitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Pero hay muchas otras enfermedades asociadas a la contaminación ambiental.

La contaminación provoca serios problemas en el medio ambiente y en la salud. Chris LeBoutillier / Unsplash

La OMS estima que en 2019 aproximadamente el 37% de las muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire exterior se debieron a cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, el 18% y el 23% de las muertes se debieron a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e infecciones respiratorias agudas, respectivamente, y el 11% de las muertes se debieron a cáncer de las vías respiratorias.

En ese mismo año, el 99% de la población mundial vivía en lugares donde no se respetaban las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire.

Por su parte, la contaminación exterior no es la única que engrosa este índice de mortalidad, la contaminación doméstica también afecta, y mucho: "Se ha calculado que, en 2020, esta contaminación del aire doméstico causó 3,2 millones de defunciones, entre ellas 237.000 de niños menores de 5 años", insisten desde la OMS.

Alrededor de 2400 millones de personas (cerca de un tercio de la población mundial) cocinan con fuegos abiertos o cocinas con fugas que alimentan con queroseno, biomasa (leña, excrementos de animales o desechos agrícolas) o carbón, lo que genera contaminantes dañinos en el aire de sus hogares.

Tal y como señala el informe de la OMS, el respirar las esporas de moho que están presentes en la casa puede causar problemas respiratorios o agravar los ya existentes, debido a la acumulación de estas en los pulmones. Pixabay/nastya_gepp

"La contaminación del aire doméstico causa enfermedades no transmisibles, como accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer de pulmón", advierten.

Estas son algunas de las causas —según la OMS— de estas 3,2 millones de defunciones tras la exposición a la contaminación del aire en los hogares:

El 32% se deben a la cardiopatía isquémica , y el 12% de ellas (es decir, más de un millón de muertes prematuras cada año) se puede atribuir a la contaminación del aire doméstico.

, y el 12% de ellas (es decir, más de un millón de muertes prematuras cada año) se puede atribuir a la contaminación del aire doméstico. El 23% se deben a accidentes cerebrovasculares , y el 12% de las defunciones por esta causa son consecuencia de la exposición diaria al aire doméstico contaminado por cocinar con combustibles sólidos y queroseno.

, y el 12% de las defunciones por esta causa son consecuencia de la exposición diaria al aire doméstico contaminado por cocinar con combustibles sólidos y queroseno. El 21% se deben a infecciones de las vías respiratorias bajas : la exposición al aire doméstico contaminado casi duplica el riesgo de neumonía en la niñez y causa el 45% de las defunciones por esa enfermedad en los niños menores de 5 años.

: la exposición al aire doméstico contaminado casi duplica el riesgo de neumonía en la niñez y causa el 45% de las defunciones por esa enfermedad en los niños menores de 5 años. El 19% se deben a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ( EPOC ).

). El 6% se debe al cáncer de pulmón: aproximadamente el 17% de las defunciones por esta causa en los adultos son atribuibles a la exposición a materiales cancerígenos presentes en el aire doméstico contaminado, que proceden de la quema de queroseno o de combustibles sólidos, tales como madera y carbón vegetal o mineral, para satisfacer las necesidades del hogar.

¿Cuáles son los principales contaminantes ambientales?

Los principales contaminantes ambientales que alteran las características naturales del ambiente y afectan la salud del ser humano son los siguientes:

Materia particulada

La materia particulada es un indicador de la contaminación del aire. Se cuenta con sólidos datos científicos —como el de Perspectiva global de la contaminación por partículas finas y sus efectos en la salud— que demuestran los efectos asociados a la exposición a este contaminante: "Ya que tiene un tamaño tan pequeño que le permite penetrar en el sistema respiratorio hasta zonas muy profundas y causar enfermedades respiratorias: asma, EPOC, bronquitis, etc. Además, —sostiene el estudio— en ambientes urbanos, los más afectados son las personas de edad avanzada, los niños y las mujeres embarazadas".

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)

Son un grupo de sustancias químicas resultado de la quema de combustibles fósiles, muy relacionado con el tráfico y algunas industrias: carbón, petróleo y gasolina, basuras y otras sustancias orgánicas.

Atasco y tráfico en la carretera por la Operación Salida. Getty Images

Según el estudio Una revisión de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en el aire y sus efectos en la salud humana, además de problemas respiratorios, pueden provocar cáncer de piel, pulmón, vejiga y gastrointestinales. También pueden provocar cataratas, daño en el riñón y en el hígado. Además, puesto que interfieren con el funcionamiento de ciertas hormonas, pueden tener efectos reproductivos y en el sistema inmune.

Óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2)

Los óxidos de nitrógeno son gases compuestos liberados al aire principalmente en los sectores del transporte e industrial: producción de ácido nítrico, lacas y otros productos químicos.

El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante. Se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contengan azufre.

Por su parte, la OMS apela al sentido común y la responsabilidad, tanto individual como estatal, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación del aire y proteger a las poblaciones de los riesgos que entraña para la salud.

Referencias

Diferencias entre contaminación exterior y contaminación doméstica:

Organización Mundial de la Salud (OMS) Contaminación del aire ambiente (exterior). Actualizado: 19/12/2022 Consultado: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health el 05/04/2023

Puthumana JS, Ngaage LM, Borrelli MR, Rada EM, Caffrey J, Rasko Y: Risk factors for cooking-related burn injuries in children, WHO Global Burn Registry. Boletín de la Organización Mundial de la Salud. 2021 junio 1;99(6):439-445. https://doi.org/10.2471%2FBLT.20.279786

Materia particulada fina y salud humana:

Mukherjee A, Agrawal M. A Global Perspective of Fine Particulate Matter Pollution and Its Health Effects. Rev Environ Contam Toxicol. 2018;244:5-51. doi: 10.1007/398_2017_3. PMID: 28361472.

Efectos de HAPS:

Ki-Hyun Kim a, Shamin Ara Jahan b, Ehsanul Kabir c, Richard J.C. Brown d. A review of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their human health effects. https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.07.019