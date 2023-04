Estos son los rasgos de la personalidad más asociados con la felicidad, según la ciencia

Las personas que son emocionalmente estables, conscientes y agradables podrían experimentar más satisfacción con sus vidas, según una nueva investigación llevada a cabo por un equipo de investigadores de distintas universidades europeas.

Específicamente, el estudio buscaba analizar de qué manera los 'cinco grandes' rasgos de la personalidad (categoría que agrupa la estabilidad emocional, la extroversión, la autoconsciencia, la apertura y la agradabilidad) se relacionan con la satisfacción en el trabajo, social y en la vida a lo largo de la vida adulta.

Felicidad consistente a lo largo de la vida

Tal y como publican los autores en el medio especializado Journal of Personality and Social Psychology, la investigación previa había encontrado que las personas con ciertos rasgos de la personalidad, como la extroversión, tendía a reportar mayor felicidad que otros; sin embargo, hasta ahora, no estaba claro si esto seguía sucediendo a medida que los individuos envejecen.

De acuerdo con estos hallazgos, y a pesar de los cambios en los entornos vitales y en las experiencias, los cinco grandes rasgos de la personalidad siguen asociándose de manera robusta con una mayor satisfacción vital a lo largo de la vida. En algunos casos, subrayan los investigadores, la asociación se vuelve incluso más fuerte para la satisfacción con el trabajo.

Estos resultados emergen de los datos obtenidos de 9.110 individuos holandeses con edades comprendidas entre los 16 y los 95 años, que a lo largo de 11 años completaron múltiples encuestas dirigidas a evaluar sus niveles de cada uno de estos cinco rasgos de la personalidad y su satisfacción con las relaciones sociales, sus carreras profesionales y en general con sus vidas.

Queda lugar para cambiar

De esta forma, los autores encontraron que la relación entre los rasgos de la personalidad y la satisfacción vital se mantenía estable a lo largo de la vida, lo que significa que al margen de la edad los rasgos de la personalidad continúan influenciando de manera importante la satisfacción vital de las personas.

Entre ellas, la estabilidad emocional (que parece ayudar a que las personas vean el mundo de una manera menos negativa) resultó ser el principal predictor de la felicidad.

Otro punto interesante que los autores reflejan es que aquellas personas que fueron marcando valores más altos en cualquiera de los rasgos de la personalidad a medida que pasaba el tiempo también veían aumentar su satisfacción vital, lo que implica que a lo largo de nuestra biografía tenemos posibilidad de cambiar nuestra personalidad y experimentar más felicidad.

Referencias

Gabriel Olaru, Manon A. Scheppingen, Wiebke Bleidorn & Jaap J. A. Denissen. The link between personality, global and domain-specific satisfaction across the adult lifespan. Journal of Personality and Social Psychology: Personality Processes and individual Differences (2023). DOI: https://doi.org/10.1037/pspp0000461