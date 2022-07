Así afecta la contaminación del aire al desarrollo del cerebro de los niños

La contaminación del aire no es sólo un problema para los pulmones. Cada vez más, la investigación sobre la materia sugiere que la contaminación del aire puede tener un efecto sobre los problemas conductuales en los niños e incluso sobre su coeficiente intelectual.

En esta línea, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Washington ha aportado evidencia que respalda estos efectos de la contaminación ambiental, tanto en la etapa prenatal como en la postnatal, sobre el desarrollo de los niños.

Problemas de conducta y disminución del CI

Tal y como publica el medio especializado Environmental Health Perspectives, los niños cuyas madres experimentaron mayor exposición al dióxido de nitrógeno (NO2) durante el embarazo (y, particularmente, durante el primer y el segundo trimestre) tenían mayores probabilidades de desarrollar problemas conductuales.

Los mismos investigadores también reportaron que las mayores exposiciones a la polución de partículas pequeñas (PM2.5) entre las edades de 2 y 4 años se relacionaban con un mayor riesgo de problemas conductuales y cognitivos en el futuro.

Para llegar a esta conclusión, tomaron los datos de 1.967 madres reclutadas durante el embarazo en seis ciudades norteamericanas (Memphis, Tennesse, Minneapolis, Rochester, Nueva York, San Francisco, Seattle y Yakima) y estimaron su exposición a la polución del aire usando un modelo informático que mostraba la evolución de la misma en los Estados Unidos.

Unos años cruciales

Los científicos destacan la importancia de entender los efectos de la exposición al NO2 y al PM2.5, ya que existe evidencia de que la inhalación de estos contaminantes por la madre tiene repercusiones en la placenta y en el desarrollo del cerebro del feto.

Y, más allá de eso, una vez que el niño ha nacido, los primeros años constituyen un momento crítico de continuo desarrollo, a medida que el número de conexiones neuronales explota y el cerebro toma el 90% del tamaño que tendrá de adulto. En los niños pequeños, los contaminantes que invaden las profundidades de los pulmones y entran en el sistema nervioso central pueden causar daños en áreas relativas al funcionamiento cognitivo y conductual.

Este trabajo refuerza la vulnerabilidad de los niños ante la contaminación del aire, tanto en la etapa fetal (en la que se produce gran parte del desarrollo de los órganos) como en la infancia propiamente dicha, en la que dichos procesos continúan. Las perturbaciones en la vida temprana pueden tener efectos duraderos en la función del cerebro.

Diferencias por sexos

Curiosamente, los efectos precisos varían en función de características como el sexo del niño. Por ejemplo, la exposición a la polución por PM2.5 se asoció, generalmente, con más problemas conductuales en las niñas que en los niños; en estos últimos, la exposición a este contaminante durante el segundo trimestre de gestación tenía un impacto más dramático sobre el coeficiente intelectual.

Sea como sea, los investigadores remarcan la importancia de tomar medidas públicas para mejorar la calidad del aire, ya que cada vez se conocen más efectos nocivos de la contaminación, especialmente sobre demografías particularmente vulnerables como las mujeres embarazadas y los niños.

Referencias

Yu Ni,Christine T. Loftus,Adam A. Szpiro,Michael T. Young,Marnie F. Hazlehurst,Laura E. Murphy,Frances A. Tylavsky,W. Alex Mason,Kaja Z. LeWinn,Sheela Sathyanarayana,Emily S. Barrett,Nicole R. Bush,and Catherine J. Karr. Associations of Pre- and Postnatal Air Pollution Exposures with Child Behavioral Problems and Cognitive Performance: A U.S. Multi-Cohort Study. Environmental Health Perspectives (2022) 130:6 CID: 067008 https://doi.org/10.1289/EHP10248