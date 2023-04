Un producto químico común empleado para limpiar ropa se asocia a un mayor riesgo de párkinson

Más de 8,5 millones de personas en todo el mundo padecen párkinson, una condición neurodegenerativa que causa problemas motrices y cognitivos.

Hasta el momento, los científicos no han logrado averiguar por qué aparece la enfermedad. Sin embargo, la literatura sí que ha logrado relacionar la patología con bajos niveles de ciertos neurotransmisores como la dopamina o la norepinefrina en el organismo. Adicionalmente, se conocen algunos factores de riesgo (como la edad o las lesiones cerebrales traumáticas) que aumentan las probabilidades de que una personas desarrolle la condición.

Un producto común

Precisamente, entre estos factores de riesgo algunos investigadores están empezando a incluir la exposición a ciertas sustancias químicas, tales como los pesticidas o los que componen la contaminación del aire en los entornos urbanos. En este sentido, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Journal of Parkinson's Disease ha encontrado evidencias que relacionan el desarrollo del párkinson con la exposición a un producto químico comúnmente empleado para lavar ropa, el tricloroetileno.

Se trata de un producto químico líquido a temperatura ambiente y sin color que no se produce de manera natural, con un olor que recuerda al del cloroformo. Es frecuente su presencia en diversos productos e industrias, como la limpieza en seco comercial, el desengrasante para metales, las toallitas limpiadoras, los limpiadores de manchas para ropa o alfombras, los lubricantes y los adhesivos en spray.

Así, por ejemplo, las personas pueden verse expuestas a este producto trabajando en una industria en la que su uso sea habitual o empleando productos que lo contengan, y el químico puede filtrarse al aire, el agua o el suelo donde se usa o donde se deshecha, contaminando estos medios. Los síntomas de la exposición a altas concentraciones de tricloroetileno incluyen mareos, dolores de cabeza, confusión, náuseas o adormecimiento facial, y estudios previos la han relacionado con riesgos aumentados de padecer cáncer de riñón, de hígado y linfomas no-Hodgkin.

Individuos expuestos... sin saberlo

El trabajo se basa en la revisión de siete reportes de caso diferentes de individuos que habían desarrollado párkinson tras una exposición notable al tricloroetileno ya fuera en el ambiente o en su lugar de trabajo. Uno de ellos era el del jugador de la NBA Brian Grant, que recibió el diagnóstico a la edad de 36 años y que estuvo expuesto durante su residencia, siendo un niño, en la base militar Camp Lejeune (Estados Unidos) cuyo suministro de agua resultó estar contaminado.

Una de las cosas que subrayan es que son muchas las personas que han podido estar expuestas a este químico sin siquiera saberlo, y que la aparición de la enfermedad se produce años más adelante.

Por ello, creen que es importante que se inicien campañas para notificar a las personas que habitan cerca de sitios contaminados y prevenir la contaminación de entornos como hogares, colegios o lugares de trabajo con sistemas similares a los que se emplean para la mitigación de la polución por gas radón.

Referencias

Dorsey, E. Ray, Zafar, Maryam, Lettenberger, Samatha E. et al. Trichloroethylene: An Invisible Cause of Parkinson's Disease? Journal of Parkinson's Disease (2023). DOI: 10.3233/JPD-225047