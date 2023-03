Identifican tres especies de bacterias intestinales relacionadas con la demencia con cuerpos de Lewy

Desde hace tiempo, los científicos vienen encontrando cada vez más evidencias sobre la relación existente entre diversos trastornos neurológicos y el microbioma que habita en diversas partes de nuestro organismo.

En esta línea de investigación, un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Nagoya (Japón) y publicado en el medio especializado npj Parkinson's Disease ha identificado niveles anormales en tres bacterias en los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy (DLB, por sus siglas en inglés).

Párkinson y demencia con cuerpos de Lewy

La DLB es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la aparición en el tejido cerebral de depósitos anormales de alfa-sinucleína, una proteína normalmente implicada en la transmisión de señales entre neuronas. La presencia de estos depósitos, conocidos como cuerpos de Lewy, afecta a la química cerebral llevando a declines en el pensamiento, el razonamiento y la memoria. Los síntomas incluyen confusión, pérdida de memoria, impedimentos en el movimiento y alucinaciones visuales.

La enfermedad de párkinson, por su parte, también comienza con problemas motores, pero algunos pacientes desarrollan declive cognitivo en el plazo de un año. A estos pacientes se les diagnostica DLB, pero a día de hoy no existe ninguna forma de predecir qué pacientes de párkinson van a evolucionar a DLB.

Así, los autores del trabajo analizaron los microorganismos en el intestino y los ácidos biliares fecales de pacientes con DLB, párkinson y trastorno de la conducta REM. de esta forma, descubrieron que los pacientes con DLB presentaban como característica niveles alterados de tres especies bacterianas (Collinsella, Ruminococcus y Bifidobacterium).

Diferencias en las bacterias

Concretamente, los niveles de las dos primeras bacterias se encontraban elevados en estos pacientes, mientras que los niveles de la tercera se hallaban reducidos. Esto puede ayudar a explicar algunas características patogénicas de la enfermedad: tanto Collinsella como Ruminococcus son portadoras de una enzima cuyo producto regula la inflamación en una región del cerebro llamada sustancia negra (el área, además, produce dopamina, un neurotransmisor implicado en la regulación del movimiento y deficiente en el párkinson). Por el contrario, Bifidobacterium incrementa los niveles de factor neurotrópico derivado del cerebro, una proteína clave en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las neuronas en los sistemas centrales y periférico.

Por otra parte, tanto la DLB como el párkinson mostraban una característica común: un aumento en los niveles de Akkermansia, que degrada la mucosa intestinal.

Al final, los investigadores finalizan destacando que estos hallazgos pueden tener implicaciones tanto en el diagnóstico como en el tratamiento; las diferencias en la firma bacteriana, por ejemplo, podrían representar la clave para predecir qué pacientes con párkinson evolucionarán hacia la DLB.

Referencias

Nishiwaki, H., Ueyama, J., Kashihara, K. et al. Gut microbiota in dementia with Lewy bodies. npj Parkinsons Disase (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41531-022-00428-2