Desarrollan un nuevo test basado en los niveles de dopamina para diagnosticar enfermedades neurológicas

Aunque el papel preciso que juegan los neurotransmisores en los diferentes procesos que afectan a nuestro cerebro no está claro del todo aún, los científicos han observado que los niveles de los mismos aparecen alterados en muchas condiciones neurológicas y psiquiátricas. Un ejemplo claro es el caso de la dopamina, que aparece en valores anormales en enfermedades como el párkinson o la depresión.

Ahora, un grupo de investigadores ha descrito un test rápido, simple y sensible capaz de determinar los niveles de dopamina en fluidos biológicos. Se trata de un método que, dice, podría ayudar a los médicos a detectar valores alterados de dopamina en la sangre de los pacientes, potencialmente facilitando una detección más temprana.

Resultados comprobados en sangre humana

El test, explican en el medio especializado ChemistrySelect, se basa en lo que se conoce como puntos cuánticos de carbono, un tipo de nanomaterial de carbono con propiedades fotoluminescentes, y líquido iónico, que se compone de varios aniones minerales y cationes orgánicos que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente.

Con estos elementos y un electrodo de pasta de carbono se elabora un sensor electroquímico capaz de medir la dopamina con ácido ascórbico (un nutriente que se encuentra en pequeñas cantidades en los fluidos biológicos) y ácido úrico (un subproducto de deshecho que, de la misma manera, también está presente en los fluidos biológicos).

Los autores del trabajo posteriormente probaron la eficacia del dispositivo en diferentes soluciones con concentraciones variables de dopamina, verificando la exactitud de la medición a posteriori. Entre otras, algunas de estas soluciones consistían en muestras de suero sanguíneo obtenidas de pacientes humanos y en disoluciones del mismo suero en agua. En todos los casos, el sensor electroquímico ofreció resultados adecuados.

Por ello, opinan que "este sensor electroquímico podría representar un paso adelante excepcional en la detección de la dopamina y abrir el camino para el diagnóstico molecular de las enfermedades neurológicas".

Referencias

Zahra Nazari, Mohammad Hadi Nematollahi, Fatemeh Zareh, Behjat Pouramiri, Mehrnaz Mehrabani. An Electrochemical Sensor Based on Carbon Quantum Dots and Ionic Liquids for Selective Detection of Dopamine. ChemistrySelect (2023). DOI: 10.1002/slct.202203630