Los beneficios físicos y mentales de la lluvia para nuestra salud

En el año 2022, la lluvia caída en España fue de 536 metros por litro cuadrado. Este fenómeno meteorológico no es muy querido por muchas personas, sin embargo, a otras les encanta. A pesar de que en ocasiones pueden llegar a producir pequeñas catástrofes ambientales en forma de crecimiento de caudales y ríos, lo cierto es que es muy necesaria para la vida terrestre. Así como es esencial en nuestro planeta, también se ha demostrado que es buena para nuestra salud.

¿Qué hace la lluvia en nuestro cuerpo para que sea buena? Lo cierto es que algunas investigaciones han demostrado algunos efectos beneficiosos tanto para la salud física como para la salud mental. "La calidad del aire o la proximidad a los espacios naturales, tienen un peso de más del 20% sobre el estado de salud y la mortalidad de las personas", dice un estudio publicado por Hugh Barton y Marcus Grant. El sonido, su agua, su humedad y purificación te pueden favorecer de la siguiente manera.

La lluvia y la salud física

Una familia pasea bajo la lluvia con sus mascotas. Yaroslav Shuraev

El día se presenta con cielo encapotado y en cualquier momento empieza a llover. Desde ese momento, el medioambiente ya está mejorando nuestra salud. La lluvia hace que el aire se vuelva más limpio y purificado, favoreciendo así la respiración de las personas. Cuando llueve el ambiente se vuelve más húmedo y el peso de las gotas hacen que el polen presente descienda hacia abajo. Para las personas alérgicas esto es un total alivio. Al igual que los aspectos contaminantes también descienden y nuestro oxígeno se vuelve más seguro.

Por otra parte, el agua de la lluvia, dicen los expertos, es muy buena para nuestra piel y nuestro pelo. Al ser un agua purificada y más limpia, sirve para que las impurezas no se adhieran a nuestros poros, alejando así a los patógenos o bacterias. Además, nuestra piel está más hidratada, lejos de la sequedad que produce el sol. Al igual pasa con nuestro pelo, el agua mantiene alejada a todas esas sustancias que se impregnan en nuestra cabellera, favoreciendo así a la limpieza de calidad.

Por supuesto que el agua favorece también la caída de temperatura, por lo que aunque presente buenos beneficios, siempre hay que tener una protección. El frío hace que proliferen más los virus, sobre todos los respiratorios, y nuestro sistema inmune se ve debilitado en cuanto nota un descenso del calor en nuestro cuerpo. Salir a caminar con lluvia ya no es una excusa, ya que con buena protección en nuestras ropas, no hay aire más limpio que se puede respirar.

La lluvia y la salud mental

Una mujer escucha el sonido de la lluvia relajada. Getty Images

Hay gente que es más de luz y cualquier situación nublada y de lluvia puede provocar un estado de ánimo algo más bajo. Esto se debe a que el frío y la humedad que provoca a veces este fenómeno haga disminuir nuestra energía. Sin embargo, hay personas que sí encuentran beneficios en su salud mental cuando llueve. ¿Por qué? Sobre todo por su sonido, muy similar al ruido blanco.

Escuchar llover puede llegar a ser muy placentero, gracias a su suavidad y su monotonía. Es por estas que algunas personas siente que su estrés y su ansiedad se reducen cuando escucha el sonido de la lluvia. Por tanto, su salud mental se ve más reconfortada en estos momentos. Además, al ser beneficioso físicamente en temas respiratorios, también promueve una respiración más profunda y por consiguiente más calmada.

Pero como bien dice el refrán, para gustos los colores. Y, es que, mientras que a unas personas les proporciona energía, la luz solar y el calor, a otras les relaje la lluvia y el frío. Lo que está claro es que el clima atmosférico puede afectar a nuestro estado de ánimo y como en todo hay dos extremos. Tanto el frío como el calor pueden hacerte experimentar síntomas irritables o deprimidos, a la vez que beneficios como la calma o la felicidad.

