Qué es el ruido blanco y cómo de efectivo es para ayudar dormir mejor

Los problemas para conciliar el sueño durante la noche afectan a un amplio porcentaje de la población, así como los despertares nocturnos o un sueño no reparador, lo que condiciona la calidad de vida de la persona que los sufre.

De hecho, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cerca del 25% de la población infantil padece algún tipo de trastorno del sueño y entre un 20 y un 48% de las personas adultas sufre en algún momento dificultad para conciliar el sueño. Además, un 10% de toda la población tiene un trastorno crónico y grave, esto es, cuatro millones de personas en España.

En determinados casos se requiere ayuda de especialistas, pero en los más leves la dificultad para dormir mejor puede ser tratada en casa mediante diferentes alternativas, como técnicas de relajación o respiración. Otro de los métodos utilizados es el que se conoce como ruido blanco, esto es, un ruido constante en el ambiente que "se produce como resultado de la combinación de sonidos de las diferentes frecuencias audibles por el ser humano", explican en la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia en Atención Primaria.

¿En qué consiste el ruido blanco?

¿Te has dormido mejor alguna vez mientras escuchabas de fondo el ventilador, la televisión u otro aparato electrónico? El ruido blanco hace referencia a un sonido que impide que el resto invada la percepción auditiva para favorecer la relajación. "Es un ruido aleatorio que posee la misma densidad espectral de potencia a lo largo de toda la banda de frecuencia", añaden en la guía.

Se trata de un ruido constante, similar al de la lluvia, que funciona en algunas personas al aportar calma y tranquilidad, ya que evita otras interrupciones, como el sonido de la calle o de los coches, por ejemplo. Incluso algunos expertos consideran que es útil para calmar a los bebés y por ello existen aplicaciones para el móvil, vídeos en Internet e incluso dispositivos específicos para emitir este ruido blanco.

¿Funciona realmente este método?

"Existen varias explicaciones sobre la utilidad del ruido blanco como técnica para tranquilizar a los bebés y también para dormirlos. Una de ellas es que puede enmascarar el resto de sonidos, y de esta forma el bebé deja de oírse a sí mismo si llora y, por tanto, deja de hacerlo", detallan en la guía. No obstante, aclaran, existe muy poca información sobre su efectividad para favorecer la relajación y el sueño, tanto en adultos como en bebés.

Actualmente no hay ningún estudio científico concluyente sobre su eficacia y las pruebas "no son suficientemente rigurosas para permitir extraer conclusiones acerca de la aplicación extensa de este tipo de ruido para el tratamiento del insomnio pediátrico". Además, no se conocen los efectos a largo plazo de su utilización.

En este sentido, la neuróloga especialista en sueño del Instituto del Sueño, Celia García Malo, explica a Maldita Ciencia que estos sonidos pueden contribuir a la relajación, pero utilizarlos de forma recurrente puede ser contraproducente. "Se genera una asociación entre el sonido y el sueño, por lo que podemos producir que el bebé no pueda dormir si este no está presente, por lo que estaríamos condicionando su sueño", indica la experta.