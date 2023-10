Quedarse en la lluvia... ¿Realmente aumenta el riesgo de sufrir un resfriado?

Con la llegada del otoño comienza en España la temporada de resfriados, catarros y otras infecciones leves del sistema respiratorio. No en vano, tradicionalmente se han asociado estas condiciones a las condiciones atmosféricas propias de esta estación, como el frío y la lluvia, pero ¿están realmente relacionadas?

La respuesta sencilla es que el frío y la lluvia no provocan los resfriados, sino que estos cuadros tan comunes son en realidad el producto de una infección vírica. No obstante, los hechos son algo más complejos y el clima sí que puede tener una cierta influencia.

La lluvia debilita nuestro sistema inmune

Según explica el portal de noticias sobre salud Healthline, en realidad sí que tenemos algo más de probabilidades de contraer un resfriado después de haber estado expuestos a la lluvia durante un período prolongado de tiempo, sin que esta sea la causa exactamente de la enfermedad.

La clave está en nuestro sistema inmune. Existen evidencias que han mostrado que el enfriamiento del cuerpo, como consecuencia de la lluvia, puede disminuir la eficacia de nuestro sistema inmune, volviéndonos más vulnerables ante pequeñas amenazas como el resfriado común.

Debemos tener en cuenta, además, que hay más de 200 especies víricas diferentes capaces de provocar lo que llamamos resfriado. Estos virus, en todo caso, se contagian a través del aire y el contacto físico estrecho, algo que es más probable que suceda en entornos cerrados. Precisamente, condiciones como el frío o la lluvia hacen más probable que pasemos tiempo en interiores (por ejemplo, en el interior de un bar en lugar de en el interior de una terraza), que tomemos el transporte público, etc.

¿Qué remedios caseros hay?

Con todo, existen algunas medidas sencillas que pueden ayudarnos a prevenir los resfriados. Por ejemplo, se ha demostrado sobradamente la eficacia del lavado frecuente y adecuado de las manos, una precaución que ocupó un lugar central durante la pandemia de covid-19 (una enfermedad que se contagia de la misma manera que los resfriados).

Similarmente, se recomienda evitar compartir bebidas, alimentos u objetos de andar por casa con personas que muestren síntomas de resfriado; evitar tocarnos los ojos o la boca, adoptar una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico de manera habitual y asegurarnos un descanso suficiente y de calidad.

Si ya hemos desarrollado síntomas, es aconsejable tratar de descansar más de lo habitual, asegurar una ingesta abundante de fluidos, el uso de humidificadores, las gárgaras con agua salada, y los enjuagues de los pasajes nasales con solución salina.

Por último, existen algunas medicaciones disponibles sin receta que pueden ayudar a aliviar los molestos síntomas del resfriado. No obstante, hay que subrayar que deben usarse siempre de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Si los signos de la enfermedad no disminuyen o empeoran, se debe consultar con un profesional médico.

