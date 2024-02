Esta es la forma en la que ataca y crece el cáncer de colon, según una investigación de Harvard

El cáncer de colon es uno de los más comunes y más diagnosticados en España, razón por la que se recomienda a todas las personas que se sometan a colonoscopias a partir de cierta edad como medida de cribado.

Está más que documentado que, en el caso de esta neoplasia, la detección a tiempo es vital, ya que la mayoría de las veces puede tratarse en las fases tempranas. Sin embargo, hay que destacar que, a día de hoy, las estrategias terapéuticas siguen basándose en la histología tradicional (el análisis de biopsias en el microscopio).

"Vemos el elefante entero"

Con el fin de ampliar la información que es posible obtener sobre este cáncer de cara a su tratamiento, un equipo de la Escuela Médica de Harvard ha combinado la histología con técnicas avanzadas de imagen para crear mapas del cáncer de colon a gran escala en dos y tres dimensiones. Según describen en el medio científico Cell, de esta manera es posible combinar información molecular extensiva con rasgos histológicos para observar aspectos como la estructura del cáncer, cómo se forma, como progresa o cómo interactúa con el sistema inmune del organismo.

Peter Sorger, uno de los autores principales del trabajo, explica en el sitio web de la institución educativa que "este enfoque proporciona una ventana molecular a 150 años de patología diagnóstica, y revela que muchos de los elementos y las estructuras que tradicionalmente se pensaba que estaban aislados están, de hecho, interconectados de maneras inesperadas".

"Una buena analogía es que antes estábamos mirando solo a la cola o la pata del elefante, mientras que ahora, por primera vez, podemos empezar a ver todo el elefante a la vez", añade.

"Una herramienta para mejorar los tratamientos"

El intestino está considerado como el segundo cerebro. Getty Images/iStockphoto

Al final, la meta de estos mapas del cáncer colorrectal es práctica: facilitar el avance de la investigación oncológica y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer colorrectal.

Esto entronca directamente con lo que conocemos como medicina personalizada, un enfoque que personaliza las terapias a las características individuales del cáncer de cada paciente. Este tipo de estrategias se están convirtiendo a marchas forzadas en una parte cada vez más importante del tratamiento del cáncer.

Con tal fin, el siguiente objetivo de estos investigadores es continuar refinando su habilidad para crear reconstrucciones 3D de tumores y seguir integrando nuevas tecnologías de imagen en los mapas. Igualmente, desean construir una cohorte más grande de muestras de cáncer colorrectal para realizar mapas y explorar la biología básica de esta enfermedad.

Los últimos avances también ponen el foco en la microbiota

Hasta hace poco, el concepto de microbiota se encerraba en campos científicos. Sin embargo, la expansión informativa y la consciencia de los valores nutricionales lo ha extrapolado al paciente común. Además, las incesantes investigaciones de estudio sobre el cáncer de colon también han ido arrojando nuevas informaciones. Es el caso de la conexión de la microbiota con los tumores.

Recientemente, un grupo de investigadores encontraron diferencias en la flora intestinal de aquellas personas que termina que terminan desarrollando lesiones precancerosas en el colon, la etapa inicial de este tipo de cáncer llamado también colorrectal. Esto ha abierto la posibilidad de nuevas formas de predecir el riesgo a partir de pruebas sencillas, como pueden ser los test de microbiota.

El nuevo estilo de vida en el que destaca el sedentarismo, pero sobre todo la alimentación ultraprocesada, está detrás de la preocupación constante de los expertos. Que el cáncer de colon sea el más diagnosticado significa dos cosas: hay técnicas para poder detectarlo, pero hay un problema de desarrollo y aumentos de casos. Y, es que, un estudio reciente ha podido predecir un aumento del 5% en la población adulta joven para este 2024, cuando lo habitual era detectar este tipo de tumores a partir de los 50 años.

