Cáncer de colon: encuentran una forma más eficaz de administrar radioterapia que evita colostomías 

A la hora de tratar el cáncer de colon, uno de los grandes objetivos es evitar la cirugía y preservar el órgano. Esto no siempre es posible, pero cuando se logra se evita una gran pérdida de calidad de vida del paciente, que de lo contrario puede llegar a necesitar colostomías (una abertura a través de la piel para permitir la salida de deshechos).

En la búsqueda por encontrar los métodos que más permiten esto, un grupo de investigadores estadounidenses ha encontrado que la radioterapia de largo curso, en este tipo de cánceres, logra una tasa de preservación del órgano notoriamente superior a la terapia de curso corto, incluyendo aquellos casos en los que se ha administrado previamente quimioterapia como parte de una terapia total neoadyuvante.

Misma mortalidad, mayor preservación de órganos

Según reporta el portal de noticias médicas Medscape, los autores de la investigación anunciaron estos resultados en el Simposio de Cánceres Gastrointestinales 2023 organizado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica.

Específicamente, detallaron que habían analizado una cohorte significativa de pacientes que habían recibido radioterapia de curso corto y de curso largo, además de algunos que habían recibido quimioterapia neoadyuvante. El objetivo era averiguar qué enfoque lograba una mayor tasa de preservación de órganos, ya que en principio tanto el curso largo como el curso corto logran cifras similares en cuanto a la necesidad de pasar por quirófano pero el resultado posterior no estaba claro hasta el momento.

De hecho, aunque la terapia de curso largo ha demostrado que logra una mejor preservación de los órganos, cabe señalar que las tasas de supervivencia también son muy similares en ambos enfoques.

Teniendo en cuenta además que, afirman los autores, lo común es que las compañías de seguros en el país norteamericano acepten ambas estrategias (curso largo y corto) como válidas, los investigadores opinan que recomendar la de curso largo no supone una carga inasumible ni injustificada, en vista de sus posibles beneficios.

