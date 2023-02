Un fármaco mejora en ensayos clínicos la supervivencia sin enfermedad de pacientes con el cáncer de pulmón más común

Los tratamientos contra el cáncer están viviendo una auténtica revolución en los últimos años gracias a enfoques novedosos como las inmunoterapias o las terapias dirigidas.

Ahora, un ensayo clínico dirigido por la Universidad de Yale y publicado en el medio académico Journal of Clinical Oncology ha mostrado el potencial de un nuevo fármaco perteneciente a este último grupo, llamado osimertinib, para reducir el riesgo de recurrencia y mejorar las tasas de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, la forma más común de esta neoplasia.

"Un nuevo paradigma sobre el uso de terapias dirigidas"

El ensayo, de fase III y bautizado como ADAURA, concretamente se enfocaba en comprobar la eficacia y seguridad del fármaco en pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas de estadios IB a IIA que habían sido tratados previamente, con o sin quimioterapia adyuvante (administrada tras una intervención quirúrgica para extirpar un tumor).

Los nuevos datos muestran beneficios para los pacientes de estas características cuando toman osimertinib, incluyendo una supervivencia sin enfermedad más prolongada que con placebo, un riesgo reducido de metástasis locales o distantes, y supervivencia sin enfermedad del sistema nervioso central mejorada.

En general, creen los autores del trabajo, "los resultados demuestran un nuevo paradigma sobre la importancia de usar terapias dirigidas contra los tumores dirigidos por factor de crecimiento epidermal tan pronto como sea posible en el curso de la enfermedad.

Supervivencia del 73%

El ensayo se llevó a cabo sobre 682 pacientes con cáncer entre los estadios IB y IIA, a los que aleatoriamente se les asignó una dosis de 80 miligramos de osimertinib una vez al día o un placebo. De esta manera, tras un seguimiento posterior, se comprobó que los pacientes que habían recibido el fármaco experimentaron menos recurrencia o metástasis.

Más concretamente, el grupo tratado con el fármaco arrojó una supervivencia sin enfermedad a los cuatro años del 73%, mientras que en el grupo con placebo fue del 38%. Por otra parte, los autores destacan la buena tolerancia que mostraron los pacientes al tratamiento.

