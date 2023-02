Quimioterapia antes de la cirugía, un nuevo tratamiento para reducir el riesgo de recaer de cáncer de colon

A la hora de tratar el cáncer de colon, en la actualidad es común optar por un enfoque quirúrgico seguido de quimioterapia (lo que se conoce como quimioterapia adyuvante). Sin embargo, en medicina el orden de los factores sí que altera el producto, y un nuevo ensayo clínico de fase III ahora propone que esta secuencia podría no ser la más óptima en todos los casos.

Según detallan los autores del trabajo en el medio especializado Journal of Clinical Oncology, seis semanas de quimioterapia neoadyuvante (esto es, previa a la cirugía) junto a la terapia adyuvante tradicional pueden reducir la recurrencia del cáncer de colon hasta en un 28% en pacientes con la enfermedad avanzada, en comparación con la quimioterapia adyuvante por sí sola.

Riesgos y beneficios

Otro aspecto importante, destacan los investigadores, es el hecho de que los pacientes que habían recibido quimioterapia antes de pasar por el quirófano también sufrieron menos complicaciones derivadas de la cirugía que los que se emplearon como controles (los que sólo recibían la quimioterapia posterior a la intervención).

Sin embargo, hay que destacar que la estrategia no está exenta de ciertos riesgos. Por ejemplo, los efectos adversos de la quimioterapia pueden llegar incluso a provocar que el paciente no pueda someterse posteriormente a la cirugía, que es la parte central del tratamiento en su conjunto. De la misma forma, el empleo de la quimioterapia neoadyuvante puede llevar a la progresión de los tumores hacia estadios en los que se vuelvan resistentes al tratamiento.

Por otra parte, el estudio también comparó los dos enfoques por separado (adyuvante vs neoadyuvante), mostrando ligeras mejorías cuando la terapia se administraba antes de la cirugía, aunque no tan significativas como cuando se combinaban ambos enfoques.

Una cuestión a determinar ahora con precisión es que características de los pacientes pueden predecir de qué opción va a beneficiarse más en su caso específico; sin embargo, a priori parece ser que se trataría de personas con enfermedad avanzada y que muestran marcadores indicativos de una posterior intolerancia a la quimioterapia post-operativa.

Referencias

Dion Morton, Matthew Seymour, Laura Magill, Kelly Handley, James Glasbey, Bengt Glimelius et al. Preoperative Chemotherapy for Operable Colon Cancer: Mature Results of an International Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Oncology (2023). DOI: 10.1200/JCO.22.00046