Tumores impresos en 3D: así pueden revolucionar las terapias contra el cáncer

La investigación en busca de nuevas herramientas para combatir el cáncer ha avanzado a gran velocidad en las últimas décadas, y de hecho el riesgo de fallecer por esta enfermedad está cayendo drásticamente en todos los países desarrollados. En gran parte, para encontrar las armas que permiten esto, primero es necesario desvelar los complejos mecanismos que operan tras la aparición y el desarrollo de esta enfermedad.

Ahora, una tecnología novedosa pero cada vez más implantada, la bioimpresión 3D (impresión 3D de elementos biológicos, usando células) está mostrando gran promesa para acelerar ese tipo de investigación, permitiendo que los científicos desarrollen modelos de tumores en 3D que representan de manera más fiel las muestras de los pacientes.

Replicas fieles de un cáncer para probar tratamientos

Como explica el portal de noticias médicas Medscape, los cultivos en 2D tradicionalmente usados con este mismo fin podrían no capturar todas las complejidades de cómo el cáncer crece, se extiende y responde a los tratamientos. De hecho, esto es una de las grandes razones por las que muchas terapias experimentales no logran superar todos los ensayos clínicos: los resultados no siempre son trasladables desde los cultivos en dos dimensiones a los pacientes.

Por el contrario, un cultivo en 3D y bioimpreso podría ser más útil para capturar el microambiente de un tumor (esto es, todos los elementos que lo rodean: células, moléculas, vasos sanguíneos...), un área que cada vez está demostrando ser más vital a la hora de tratar el cáncer.

Una de las grandes evidencias del potencial de esta tecnología queda reflejada en un estudio reciente publicado en el medio Advanced Functional Materials que bioimprimió modelos de cáncer de mama y los trató con éxito. En comparación con otros tipos de modelos en 3D, este enfoque demostró ser mejor a la hora de reflejar el microambiente tumoral.

En el futuro, gracias a iniciativas de esta clase, es posible que la bioimpresión 3D pueda permitir, por ejemplo, construir un modelo a medida del tumor de cada paciente, en el que probar diferentes tratamientos hasta dar con aquel que logre acabar con la enfermedad. Para eso aún queda un largo camino; sin embargo, investigadores como los autores del citado estudio ya trabajan en copiar tumores reales extraídos de pacientes.

