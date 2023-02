El truco de dos neurólogos para recordar siempre las cosas importantes

Con el paso de los años es inevitable que se produzca un cierto grado de deterioro en algunas capacidades de nuestro sistema nervioso, como es el caso de la memoria. A pesar de ello, sí que es cierto que hay ciertas estrategias y hábitos que podemos poner en práctica para mantener ese declive a la menor velocidad posible y para manejarnos en el día a día de acuerdo a nuestra habilidad.

El método FOUR

Así lo explican el neurólogo Andrew Budson y la neurocientífica Elizabeth Kensinger en una entrevista concedida al medio The Harvard Gazette en la que además dan detalles sobre su reciente libro Why We Forget and How to Remember Better: The Science Behind Memory.

Como señalan, en dicha obra exponen detalladamente el dispositivo mnemónico FOUR, que contiene cuatro pasos críticos necesarios para conseguir codificar información en la memoria. De esta forma, dicen, es posible asegurarnos de recordar correctamente todo aquello que tengamos una especial necesidad en ser capaces de traer a nuestra memoria.

Específicamente, Kensinger detalla que "en primer lugar, uno debe "enfocar la atención; en segundo, hay que organizar la información; en tercero, entender la información; finalmente, hay que relacionar la información a otra cosa que tu cerebro ya sepa".

"Es mucho más fácil decirlo que hacerlo", reconoce. "A menudo, cuando alguien nos dice: 'fui a una fiesta, conocía toda esta gente y no me acuerdo de ninguno de sus nombres', el fallo se produjo en la primera fase, no prestar suficiente atención. También puede haber fallos al recuperar la información [...] En esos momentos, lo mejor es evitar la urgencia de generar respuestas posibles y, en su lugar, usar algunas pistas generales de recuperación, como pensar en la última vez que vimos a una persona, el contexto o las posibles conexiones que tenemos con esa persona".

Referencias

Liz Mineo. Why we remember - and forget. And what we can do about it. The Harvard Gazette (2023). Consultado online en https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/02/why-we-remember-and-forget-and-what-we-can-do-about-it/ el 17/02/2023