8 trucos para concentrarte y rendir al máximo, según los expertos de Harvard

El cerebro humano es uno de los sistemas más complejos del mundo natural, capaz de hacer fácilmente cosas inimaginables para las máquinas construidas por el hombre. Aún así, su poder es limitado.

No sólo eso, sino que el paso del tiempo se cobra su precio en el cerebro y, con la edad, algunas de las tareas que normalmente no tenía dificultades en realizar pueden tornarse más complicadas. Pero esta marcha no es (del todo) inexorable, sino que, como explica la Universidad de Harvard en su Anuario de Salud 2023, hay técnicas que pueden ayudarnos a ralentizarla y retener al máximo las habilidades de nuestro cerebro.

Mejorar la atención a corto plazo

En el caso particular de la atención (que en cierto modo podemos entender como la capacidad del cerebro de dirigir sus recursos a la realización de una tarea consciente y de mantenerlos dedicados a dicha tarea), hay que distinguir entre aquellas técnicas que pueden ayudarnos a mejorarla en un momento concreto y los hábitos que nos ayudan a entrenarla en el largo plazo.

Así, cuando uno siente que la atención se está desvaneciendo, o es necesario preparar el cerebro para situaciones que requieren un alto nivel de concentración, los expertos de Harvard recomiendan:

Evitar dedicarse a varias tareas a la vez. Trabajar en bloques de tiempo separados. Eliminar las posibles distracciones del ambiente. Salir a correr moderadamente.

Mejorar la atención a largo plazo

La cosa cambia cuando lo que buscamos es que nuestro cerebro, de manera habitual, sea capaz de mantener una mejor, más intensa y durante más tiempo y sin interrupciones. En este caso, lo importante es cumplir con una serie de hábitos que no sólo sirvan de 'entrenamiento' de la atención, sino que ayuden a preservar la salud de nuestro cerebro en todos los aspectos posibles.

Con tal fin, la universidad norteamericana aconseja:

Mantener la mente activa de manera regular: ejercitar el cerebro como ejercitaríamos los músculos Hay muchas formas de hacer esto, como puzzles, crucigramas, lectura de ficción, voluntariado o el desempeño de un empleo. Descansar adecuadamente: entre siete y nueve horas cada día. Ojo con la medicación: algunos medicamentos, incluso algunos sin receta pueden perjudicar la atención. Controlar la cafeína: Aunque a nivel inmediato una cantidad adecuada de cafeína mejora la atención, en exceso y de manera continuada puede perjudicarla.

Por último, desde la organización se recomienda también la práctica del mindfulness, otra técnica que, afirman, puede ayudar a mejorar la concentración. Esta técnica, inspirada en algunas de las prácticas de meditación de las culturas de la India, consiste en evitar que la mente divague de una tarea determinada, centrando la atención principalmente en el aspecto más puramente sensorial de dicha tarea.

Referencias

Harvard Medical School. 2023 Harvard Health Annual. Harvard Health Publishing (2023). ISBN: 978-1-61401-305-1