Cómo activar la leptina, la hormona que reduce el hambre y ayuda a perder peso

Existen muchas maneras de cuidar nuestro cuerpo y todas ellas son buenas para la salud, tanto física como mental. El ejercicio físico o llevar una vida activa se convierte en indispensable para sentirnos mejor, pero también reducir nuestros niveles de estrés o cuidar nuestra alimentación. Esta es todavía una asignatura pendiente para muchas personas en España, según el V Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, más del 40% de los españoles no lleva una alimentación saludable.

A la hora de cambiar nuestros hábitos para mejor hay muchos factores a tener en cuenta, consumir productos de calidad y de temporada, encontrar la manera más adecuada de cocinarlos, que no solo haga que continúen siendo saludables, también que sean deliciosos, pero también encontrar esos alimentos que pueden ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, como cuando queremos perder peso sin pasar hambre.

Leptina: qué es y para qué sirve

El papel de la leptina en el control del hambre y el peso. S.N.M.

Las hormonas regulan la energía que consumimos y la que gastamos. La leptina es una hormona involucrada en la regulación del peso corporal, que ayuda a controlar la sensación de hambre y la cantidad de grasa almacenada en el cuerpo. Avisa al cerebro cuando nos falta energía o cuando nos sobra, para que este reaccione de la manera que sea conveniente.

La leptina tiene varias funciones y algunas de ellas están relacionadas de peso, por ejemplo, inhibe la liberación de grelina, que es la hormona que nos estimula para que comamos, favorece la sensación de saciedad, reduciendo el deseo de comer enviando señal de que existe tejido adiposo suficiente y provocando la reducción de la ingesta de alimentos, así como el aumento en el gasto energético. La leptina también interviene en varios procesos metabólicos.

Entre sus otras funciones, destacan su relación con el sistema inmune, participando en la respuesta inflamatoria, esta hormona también interviene en la regulación del inicio de la pubertad y en la función de la reproducción, así como en la modificación del metabolismo de la glucosa.

La cantidad de esta hormona en el cuerpo es proporcional a la del tejido adiposo, es decir, que cuanta más grasa y peso corporal se tenga, más leptina habrá circulando. Cuando los niveles de leptina son bajos, el cerebro interpreta que necesita más energía, por lo que aumenta la sensación de hambre, por lo que el cuerpo comienza a almacenar más grasa para tener más reservas de energía. Activar la presencia de leptina puede ayudarnos a perder peso.

Cómo activar la leptina en nuestro cuerpo

Conviene descansar lo suficiente, dormir poco puede disminuir nuestros niveles de leptina y aumentar los de grelina, lo que hace que aumente la sensación de hambre. Si no duermes bien, aumentan los niveles de cortisol, lo que hace que se dispare el estrés, algo que tampoco es bueno para la leptina: el cortisol circulante puede reducir sus niveles. El estrés también puede dañar el funcionamiento de las células y provocar, a la larga, una resistencia a la leptina. El ejercicio físico también es bueno.

Formas de activar la leptina en el organismo. iStockphoto

¿Qué se puede hacer con respecto a la alimentación? Lo mejor es evitar las dietas muy restrictivas y los ayunos, porque esto hará que disminuyan los niveles de leptina, que pueden tardar hasta 24 horas en alcanzar niveles basales de nuevo tras el ayuno. También hay que evitar el consumo de alcohol, que además de ser poco recomendable para la salud, aporta calorías vacías, puede reducir la quema de grasas y estimular la ingesta de alimentos.

Evita los hidratos de carbono simples y azúcares ocultos, porque aumentan los niveles de insulina, pudiendo interferir en los de leptina. Apuesta por alimentos ricos en Zinc, porque la deficiencia de uno suele estar asociado con la deficiencia de la otra, evita el consumo de lectinas y apuesta por tomar proteínas de calidad, como las que encontramos en la carne, pescado, legumbres y huevos.

Aunque activar la leptina pueda ser una buena idea para ayudarnos a perder peso, si queremos hacerlo de manera segura, siempre hay que ponerse en manos de profesionales que puedan guiarnos en el camino, para conseguir nuestros objetivos sin poner en riesgo nuestra salud.

