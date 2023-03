Estas son las consecuencias de dormir mal, según expertos de Harvard y varias universidades estadounidenses

El sueño, su duración y su calidad tienen un impacto profundo en nuestro estado de salud. No cuidar este aspecto, incluyendo no tratar adecuadamente los trastornos y problemas que puedan aparecer, puede provocar daños de varias maneras diferentes.

Así lo expone un artículo publicado por el medio The Harvard Gazette, que da cuenta de las conversaciones mantenidas por expertos de las universidades de Harvard, Columbia, Miami y Massachusetts (todas ellas en Estados Unidos) con la reportera de salud del medio CNN Jacqueline Howard en la escuela Harvard T.H. Chan de Salud Pública.

El sueño y los factores ambientales

Así, Azizi Seixas, profesor asociado de la Escuela Miller de Medicina de la Universidad de Miami, explica que "el sueño se asocia de muchas formas con la mortalidad: enfermedad cardiovascular, diabetes, salud mental, salud cerebral, función inmune, problemas respiratorios y desempeño cognitivo".

Por desgracia, el sueño puede verse interrumpido o perturbado por un buen número de factores ambientales, como la polución acústica, las desigualdades raciales o los diseños de ciertas políticas públicas.

Como ejemplo, estos expertos explican que los barrios en desventaja socioeconómica pueden tener mayor exposición a la contaminación acústica o lumínica, lo que a su vez puede tener efectos sobre el sueño tanto a corto plazo como a largo plazo

Muchas de estas variables no son controlables para la mayoría de las personas. Afortunadamente, sí que existen algunos métodos para paliar sus efectos perjudiciales.

Concretamente, estos expertos recomiendan la exposición a la luz diurna durante el día y tratar de mantener el ambiente oscuro durante la noche; de la misma forma, sugieren que adoptar tácticas como realizar ejercicio físico durante el día (si bien hay que evitar hacerlo en las horas inmediatamente anteriores a irse a la cama) puede ayudar a solucionar en parte la rumiación de pensamientos que contribuye al insomnio de muchas personas. También es posible recuperar algunas horas de sueño en días libres.

Con todo, los verdaderos riesgos, dicen, llegan cuando la pérdida de tiempo de sueño se produce de manera crónica, lo que eleva el riesgo entre otras cuestiones de sufrir demencia y alzhéimer. Por ello, defienden, es importante poner en práctica un enfoque multidisplinar, que combine educación pública, políticas públicas y sanitarias y concienciación. "Todas ellas", argumenta Elizabeth Klerman, profesora de Neurología en Harvard, "van a ser importantes para afrontar el asunto del ahorro de horas de luz solar, así como otras cosas relacionadas con las desigualdades estructurales y raciales. Necesitamos ciencia, pero también comunicación".

Referencias

Anna Lamb. Lack of sleep will catch up to you in more ways than one. The Harvard Gazette (2023). Consultado online en https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/02/lack-of-sleep-will-catch-up-to-you-in-more-ways-than-one/ el 03/03/2023