Dormir poco dispara el riesgo de sufrir un infarto

El sueño es una función vital para nuestra salud, de maneras que de hecho ni siquiera conocemos del todo. Lo que si está claro es que la deficiencia en este área se relaciona con una multitud de problemas de salud diferentes; por ejemplo, el insomnio se considera un factor de riesgo importante en las enfermedades cardiovasculares.

Un riesgo 1,69 veces mayor

Con el fin de cuantificar esta relación ampliamente documentada en la literatura científica, un grupo internacional de científicos ha realizado una amplia revisión de la evidencia publicada al respecto hasta ahora. Como publican en la revista científica Clinical Cardiology, mediante este enfoque reunieron los datos de nada menos que 1.184.246 pacientes, de los cuales 152.881 padecía insomnio.

Los diversos estudios incluidos en este análisis analizaban el riesgo que implicaba el insomnio, concretamente, de padecer infarto de miocardio; en términos técnicos, se trata de una patología cardiovascular concreta en la cual se produce un bloqueo del flujo sanguíneo al miocardio (la membrana exterior del corazón), provocando daños o la muerte en parte del tejido y comprometiendo la función del órgano.

En base a estos criterios, los autores del trabajo observaron que las personas con insomnio tenían un riesgo 1,69 veces mayor de padecer un infarto que las personas que no sufren este trastorno del sueño.

El tiempo de sueño y el riesgo

Un aspecto interesante es que existía una asociación significativa no sólo con el hecho de padecer insomnio, sino también en base a la duración del sueño. Por ejemplo, quienes dormían sólo 5 horas tenían un riesgo 1,38 veces mayor de sufrir un infarto de miocardio que quienes dormían seis horas.

Por el contrario, el exceso de sueño se asocia también a un mayor riesgo de infarto de miocardio; el riesgo era el mismo para quienes dormían cinco horas o menos que para aquellos pacientes que dormían cada día nueve horas o más.

Referencias

Dean, YE, Shebl, MA, Rouzan, SS, et al. Association between insomnia and the incidence of myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. Clin Cardiol (2023) DOI: doi:10.1002/clc.23984