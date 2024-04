Cinco formas de aumentar la motivación cuando estás deprimido o estresado

Todas las personas tenemos habilidades intrínsecas que nos pueden ayudar a superar situaciones difíciles o estresantes, es fundamental aprender a reconocerlas y tomar conciencia de ellas para hacer un buen uso de las mismas. Existen diferentes formas para aumentar la motivación personal de forma sencilla, estas pautas enriquecen nuestra salud mental y previenen ciertos trastornos mentales a los que nos puede llevar la desmotivación.

1. Aléjate de las personas negativas

En la medida de lo posible, debemos mantener fuera de nuestro círculo a las personas tóxicas que de forma generalizada tienen una perspectiva negativa de la vida. Bien es cierto, que habrá circunstancias donde no nos quede más remedio que compartir espacio con personas perniciosas, por ejemplo, esto ocurren con algunas relaciones laborales o de vecindad. Pero, en la gran mayoría de los casos podemos escoger con quien compartir nuestro tiempo. La calidad y el entorno de nuestras relaciones son determinantes en el cuidado de la salud mental.

Las relaciones interpersonales saludables que se basan en el apoyo mutuo y la empatía promueven una mejor actitud ante situaciones estresantes o de difícil asimilación. Las personas positivas nos ayudan a aumentar la autoestima, y contribuyen a en la adquisición de nuevas habilidades sociales que serán determinantes a la hora de hacer frente a cualquier reto. Normalmente, las personas que realizan críticas negativas de forma continuada están reflejando sus propios miedos e inseguridades, por lo que no hay que darle mayor importancia a este tipo de comentarios. Es importante aprender a establecer límites mediante una comunicación asertiva.

Unas relaciones sociales salubables ayudan a nuestra felicidad. Getty Images

2. Construye metas personales

Concentrarnos en nuevos objetivos y propósitos personales es determinante en el cuidado de la salud mental. No hace falta que se trate de propuestas muy ambiciosas. De hecho, es recomendable que escojamos metas tangibles y sencillas. Así, al ir alcanzándolas nuestra motivación aumentará. Puede tratarse de mejorar la alimentación, introducir un hábito saludable rutinario, o emprender un nuevo proyecto laboral, entre otros. Este tipo de propósitos nos aportan autocontrol, seguridad y amor propio, que aumentan significativamente la autoestima.

Para mantener la motivación es necesario adoptar un comportamiento positivo, en ocasiones forzado, previamente a que los resultados aparezcan. Ya que la creencia popular que afirma que, debemos sentirnos motivados para hacer algo es errónea, más bien ocurre lo contrario. En muchas ocasiones, debemos hacer algo para sentirnos motivados.

3. Pasa tiempo de calidad

El ritmo de vida frenético que predomina en la actualidad y las exigencias sociales y laborales cada vez nos permiten pasar menos tiempo haciendo aquello que realmente nos gusta hacer. Es importante llevar a cabo una buena gestión del tiempo para poder disfrutar de este tipo de momentos y actividades que nuestra salud mental necesita. El tiempo de calidad es un recurso muy valioso en la gestión del estrés. Varía en función de las preferencias y circunstancias de la persona. La planificación conlleva mayor productividad y satisfacción personal que repercute positivamente en la autoestima. Por el contrario, la falta de planificación nos hace sentir estresados, abrumados, e incluso deprimidos.

4. Realiza un retiro espiritual

Estar deprimido conduce al aislamiento, la autocrítica, y la desesperanza. Esto significa que a la persona afectada por una depresión cada vez le resulta más complicado salir de ese bucle de desesperación y actuar para cambiar su situación. En este tipo de circunstancias, realizar un retiro espiritual puede suponer un aporte motivacional importante. Existen muchos tipos de retiros, la mayoría de ellos incluyen ejercicios de meditación muy efectivos a la hora de combatir el estrés y la ansiedad. Sentirnos en contacto con la naturaleza, alimentarnos de manera equilibrada y tener horarios fijos nos recarga de energía e implica un estilo de vida saludable que nos puede ayudar a salir de una situación depresiva.

La meditación es una práctica saludable Yogimi

5. Practica deporte

Cualquier práctica deportiva bien ejecutada conlleva beneficios para la salud. Un conjunto de estudios publicado en JAMA Pediatrics demostró que la actividad física alivia significativamente los signos depresivos, especialmente en niños y adolescentes.

El deporte implica liberación de hormonas, satisfacción personal y mejoría física, lo que conlleva un aumento del estado de ánimo y el refuerzo del sistema inmune. La actividad física hace que el organismo libere toxinas y produzca enzimas que combaten la depresión, así lo demostró un estudio publicado en la revista Cell.

Referencias

Physical Activity Interventions to Alleviate Depressive Symptoms in Children and Adolescents (2023) https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2799811

Skeletal Muscle PGC-1α1 Modulates Kynurenine Metabolism and Mediates Resilience to Stress-Induced Depression (2014) https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(14)01049-6

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.