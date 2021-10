Un nuevo implante cerebral elimina los síntomas de la depresión

La depresión es una enfermedad que en España tiene una prevalencia del 0,6%, según la Encuesta Nacional de Salud. Investigadores en todo el mundo siguen trabajando para encontrar un remedio contra este mal.

Uno de los últimos avances es un implante cerebral de nuevo diseño para la depresión resistente. Tal y como recoge Science Alert, hasta un tercio de las personas con depresión no responden o se vuelven resistentes al tratamiento. Ningún tipo de medicación o terapia parece ayudar. Para aquellos con una depresión tan resistente al tratamiento, el futuro puede parecer especialmente negativo.

Esto es lo que le sucedió a Sarah, una mujer de 36 años que ha tenido una depresión severa y resistente al tratamiento desde que era niña. Pero una nueva intervención ha proporcionado un alivio significativo a Sarah y podría ofrecer esperanza a muchos como ella. ¿El único truco? una especie de 'marcapasos cerebral' diseñado a medida para cada persona.

"Estaba al final de la línea", dijo Sarah, en declaraciones recogidas por Science Alert. "Estaba muy deprimida. No podía verme a mí misma continuar si esto fuera todo lo que pudiera hacer, si nunca pudiera ir más allá de esto. No era una vida que valiera la pena vivir", dijo.

Sarah pudo participar en un estudio con un equipo de investigación en neurociencia de la Universidad de California en San Francisco (UCSF); el proyecto del equipo consistía en investigar métodos de estimulación cerebral profunda que pudieran aliviar los síntomas de la depresión.

Aunque la idea de tener un pequeño dispositivo implantado en nuestro cráneo puede parecer demasiado para algunos, la estimulación cerebral profunda ha tenido un pasado exitoso en otros trastornos cerebrales como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

Pero la depresión es significativamente más complicada que cualquiera de esas enfermedades. Hasta ahora, los resultados sobre la estimulación cerebral profunda para la depresión que se dirige a regiones particulares del cerebro, como el área 25 de Brodmann, han sido mixtos y en su mayoría decepcionantes.

Un cambio significativo

Sin embargo, el equipo de UCSF ha realizado un cambio significativo en este tipo de terapia. En lugar de aplicar el mismo tratamiento de estimulación cerebral para todos, los investigadores rastrearon manualmente dónde aparecía la depresión de Sarah en el cerebro. Identificaron un biomarcador, en este caso, un patrón específico de ondas cerebrales, que no se había identificado antes en el trastorno depresivo mayor, y lo usaron para personalizar la máquina para que solo estimule cuando y donde se expresó el biomarcador.

El equipo colocó un cable de electrodo en el área del cerebro donde se encontró el biomarcador y un segundo donde estaba el 'circuito de depresión' de Sarah. La mejor ubicación para el alivio de los síntomas llevó a los investigadores algún tiempo para averiguarla; una vez insertado, el primer cable detectaría el biomarcador y el segundo cable produciría una pequeña cantidad de electricidad durante seis segundos en la región del cerebro.

"La efectividad de esta terapia mostró que no solo identificamos el circuito cerebral y el biomarcador correctos, sino que pudimos replicarlo en una fase posterior completamente diferente del ensayo utilizando el dispositivo implantado", dijo la primera autora, la psiquiatra de UCSF, Katherine Scangos.

"Este éxito en sí mismo es un avance increíble en nuestro conocimiento de la función cerebral que subyace a las enfermedades mentales", añadió la investigadora estadounidense.

Ahora, los investigadores reiteran que este nuevo y exitoso resultado solo se ha logrado en un paciente hasta ahora. Ha habido muchos otros estudios que investigan la estimulación cerebral profunda que no se materializaron en los ensayos, ni se sabe todavía cómo le irá a este enfoque con el tiempo.

"En los primeros meses, la disminución de la depresión fue tan abrupta que no estaba segura de si duraría"

Pero para Sarah los cambios han sido inmensos. "En los primeros meses, la disminución de la depresión fue tan abrupta que no estaba segura de si duraría", dijo. "Pero ha durado. Y me he dado cuenta de que el dispositivo realmente aumenta la terapia y el cuidado personal que he aprendido", añadió.

Solo estimular el cerebro una vez que surgen los síntomas, o en este caso el biomarcador, es también una nueva forma de utilizar la estimulación cerebral profunda en la depresión. En estudios anteriores, la estimulación se realizó de forma continua a intervalos preestablecidos, y no cuando surge una actividad cerebral depresiva específica. Esto en sí mismo podría ser un gran cambio para hacer que la técnica sea más exitosa.

Es muy probable que este biomarcador no sea universal, lo que significa que los investigadores deberán encontrar la versión individual del biomarcador de Sarah de cada paciente para poder tratarlos de la misma manera.

El equipo ya está inscribiendo a más pacientes en el estudio para ver si pueden encontrar marcadores depresivos más personalizados y proporcionarles su propio 'marcapasos cerebral' especializado.

"Necesitamos observar cómo estos circuitos varían entre pacientes y repetir este trabajo varias veces. Y necesitamos ver si el biomarcador o circuito cerebral de un individuo cambia con el tiempo a medida que continúa el tratamiento", dijo Scangos.

"Hemos desarrollado un enfoque de medicina de precisión que ha manejado con éxito la depresión resistente al tratamiento de nuestra paciente al identificar y modular el circuito en su cerebro que está asociado de manera única con sus síntomas", dijo uno del equipo de UCSF, el investigador de psiquiatría Andrew Krystal. "Este estudio señala el camino hacia un nuevo paradigma que se necesita desesperadamente en psiquiatría", concluyó.