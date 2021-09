Yolanda Ramos, sobre su depresión: "Me cuesta, es un acto de generosidad por mi parte"

Yolanda Ramos, que ha dado visibilidad a la enfermedad mental después de confesar que toma pastillas antidepresivas, habló de ello durante la premiere de Fuimos Canciones.

La actriz, de 53 años, reconoció que ha sido un enorme acto de generosidad por su parte contar "algo tan íntimo". Aun así no tuvo reparo alguno en hablar sobre este tema ante los medios. "Mucha gente muere de depresión", afirmaba. Por eso, dijo, "es un acto de generosidad por mi parte".

Yolanda se considera una mujer afortunada por recibir tras cada función el cariño del público. Por eso, en su discurso, este juega un papel muy importante. "Me he comprado una casa muy humilde en Cádiz y se lo debo a la gente que me ve y me aplaude. Te lo digo de corazón. Soy incapaz de engañar a la gente que me ha dado esa casa", explicaba, argumentando por qué ha hecho público todo.

"Mucha gente muere de depresión"

"Si tú sales en un programa y no le gustas a nadie, te comes una mierda. Estoy agradecida, así que tengo que ser sincera", sentenció.

"Estoy en el punto de ver a mucha gente muy destrozada, muy depresiva, y con mucho negacionista absurdo. Mucha gente muere de depresión", dijo también la cómica y actriz.