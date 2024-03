El motivo por el que los cambios bruscos de temperatura elevan las probabilidades de tener cistitis

La cistitis, una infección urinaria muy prevalente en España sobre todo en las mujeres (al menos 1 de cada 4 la padecen una o más veces al año), se produce por una inflamación de la vejiga que sucede cuando las bacterias ingresan en el aparato urinario a través de la uretra.

Por lo que respecta a la climatología, los factores estacionales afectan a las infecciones de orina de una manera evidente. Tanto el invierno como el verano (los dos extremos) son épocas muy proclives a padecer cistitis.

Para ampliar todo lo que tiene que ver con las infecciones de orina, cuáles son sus causas, los síntomas que presentan, y de qué manera los cambios bruscos de temperatura pueden empeorarlas, este diario ha consultado con dos doctores especialistas: Enver Miguel Moncada, especialista en urología y miembro de Doctoralia, y Guillermo José Sada Castillo, endocrino y portavoz de Lanier Pharma.

¿Qué es la cistitis y qué la ocasiona?

La cistitis "es una patología con una incidencia muy elevada que afecta sobre todo a las mujeres, aunque también a los hombres. Se produce por la inflamación de la vejiga urinaria, que provoca dolor en la micción, frecuencia miccional, micción imperiosa y, a veces, sangrado en orina (hematuria)", comienza explicando el doctor Moncada.

Con la cistitis aumenta la frecuencia de la micción. TECH SALES COMUNICACIÓN

Por lo que respecta a la causa que provoca esta infección de orina, el especialista añade que "en la mayoría de los casos, lo que causa la cistitis es una bacteria (infección bacteriana) y es entonces cuando la denominamos infección urinaria o de orina. La infección suele producirse cuando las bacterias que se encuentran fuera de nuestro cuerpo entran a las vías urinarias y se multiplican".

El síntoma más habitual "es la necesidad de ir continuamente al baño y tener la sensación de que aún no hemos orinado lo suficiente. Además, también presenta molestias como ardor y escozor en el momento de miccionar y dolor abdominal en la zona baja que no desaparece", explica Sada.

Qué es peor para la infección de orina, ¿el frío o el calor?

Por lo que respecta a lo que el frío o el calor puede afectar a la cistitis, el doctor Moncada dice que "pese a que el frío no es un factor determinante, la exposición en los días más fríos puede causar un aumento de los episodios de cistitis por la modificación de los hábitos, como son la menor ingesta de líquidos".

Para evitar infecciones de orina conviene beber mucho líquido. iStockphoto

En invierno, según nos dice el doctor Sada, hay que tener en cuenta otros factores como por ejemplo la vestimenta: "cuando hace frío las personas tienden a usar más capas de ropa, muchas de ellas no de algodón, lo que puede dificultar la transpiración normal del cuerpo. La consecuencia es que retenemos mayor humedad, y creamos un ambiente demasiado 'cómodo' para la proliferación y crecimiento de las bacterias".

También influyen otros factores en los tiempos de frío como la falta de luz solar (que nos proporciona la vitamina C, indispensable para tener un buen sistema inmunológico) y una menor hidratación. La razón habitual es que no tenemos tanta sed como en verano, y el organismo no está convenientemente hidratado".

Los cambios de temperatura contribuyen a la proliferación de bacterias. JORGE PARÍS

Sin embargo, el verano tampoco es una buena época. "Algunos estudios demuestran que la cistitis es más frecuente en verano. Puede ser debido al aumento de humedad en el área urogenital por el calor y el sudor. De esta manera, se altera la flora vaginal normal y se puede producir la proliferación y crecimiento de bacterias patógenas que pasan desde el periné a la uretra y a la vejiga. Es posible que el aumento de relaciones sexuales en verano sea otro factor desencadenante", comenta el urólogo.

¿Como afectan los cambios bruscos de temperatura a la cistitis?

Los cambios bruscos de temperatura entre estaciones, más evidentes ahora con el cambio climático, "suponen un factor de riesgo adicional a la hora de desarrollar infecciones. Sin embargo, es importante saber que los cambios de temperatura no son en sí el problema a la hora de desarrollar esta infección, sino más bien los hábitos asociados a ellos", explica Sada.

La falta de hidratación provoca infecciones d Corina, y éstas arcos en el tracto urinario. Getty Images/iStockphoto

"Con la bajada de las temperaturas y el frío tenemos menos sed, ingerimos menos agua, vamos menos al baño y por tanto retenemos más líquidos. Retener la orina por períodos prolongados puede permitir que las bacterias se multipliquen en la vejiga, aumentando el riesgo de infecciones de orina".

En otro orden de cosas, "en invierno, debido a la falta de luz solar y a enfermedades como la gripe, tenemos nuestro sistema inmunológico bastante más debilitado, lo que facilita la proliferación de este tipo de infecciones como la cistitis.

Esto significa, pues, que "el frío no es un factor que potencie las infecciones en sí, sino las consecuencias como la falta de luz solar y de hidratación. Para evitarlo hay que seguir una serie de consejos básicos que incluyen una alimentación rica en vitaminas y una buena hidratación para acudir al baño de manera regular", concluye el especialista en endocrinología de Lanier Pharma.

¿Se puede prevenir la cistitis?

Como comentan ambos especialistas, la respuesta es sí, la cistitis se puede prevenir en nuestro día a día siguiendo una serie de pasos sencillos que nos ayudarán a mantener una buena higiene.

El primero de esos pasos de prevención es mantener una correcta hidratación. "Es importante beber mucha agua, al menos dos litros diarios, puesto que ingerir líquidos favorece la limpieza de las vías urinarias mediante la orina, evitando la proliferación de bacterias que provocan las infecciones urinarias".

Los jabones íntimos deben carecer de perfumes. iStockphoto

El segundo de ellos es el uso de ropa interior cómoda que mantenga una transpiración adecuada de la zona íntima. "Se recomiendan tejidos transpirables como el algodón, así como evitar prendas muy apretadas o de tejido sintético".

Antes y después de mantener relaciones sexuales, conviene ir al baño según los expertos. Santiago Nunez

Los jabones que utilizamos para la higiene íntima deben ser neutros, sin perfumes o ingredientes agresivos que favorezcan la proliferación de bacterias. "Ir al baño antes y después de mantener relaciones sexuales también debe ser una máxima, puesto que a través de la orina favorecemos la limpieza de las vías urinarias, reduciendo la posibilidad de que las bacterias queden alojadas en las proximidades de la uretra".

Además de mantener una buena hidratación bebiendo muchos líquidos, Moncada aconseja seguir una alimentación saludable, que también influye y más de lo que imaginamos. Entre otras cosas, "es básico evitar el estreñimiento".

¿Quiénes son más propensos a sufrir infecciones urinarias?

El 30 por ciento de los pacientes que han padecido una cistitis, suele presentar una recurrencia de la infección. Las infecciones de orina de repetición ocurren cuando hay 3 o más infecciones al año, o 2 o más en los últimos 6 meses.

Mantener una alimentación saludable ayuda a prevenir las infecciones y a mantener el sistema inmunológico fuerte. Getty Images

No hay un motivo único por el cual las personas sean más propensas a tener infecciones de orina. "Las personas inmunológicamente deprimidas son más propensas, ya que son más susceptibles de enfermar y, por tanto, también de coger infecciones de orina. Para evitarlo es necesario llevar una buena alimentación y un estilo de vida saludable que nos aporte todos los nutrientes y vitaminas que necesita nuestro cuerpo", dice Sada.

Por otro lado, "cualquier condición que cause obstrucciones en las vías urinarias, como cálculos renales o agrandamiento de la próstata, puede aumentar el riesgo de infecciones de orina al dificultar el vaciado completo de la vejiga".

Para reforzar el sistema inmune hay multitud de complemento alimenticios, siempre bajo supervisión médica. iStock

Por último, aquellas personas que han tenido varias infecciones de orina son más propensas a desarrollar nuevas infecciones. Por ello se les recomienda ser especialmente cuidadosas y tomar complementos alimenticios para reforzar el bienestar urinario.

"Hay que saber que muy rara vez existen anormalidades anatómicas o funcionales del aparato urinario, como responsables de la recurrencia. Salvo cuando tenemos la clara sospecha de que la cistitis pueda ir acompañando a cálculos renales, mal vaciamiento de la vejiga, cuadros de obstrucción urinaria, cistitis intersticial, o cáncer del aparato urinario", dice Enver Miguel Moncada.

Posibles tratamientos para la cistitis

Una vez hemos cogido la infección, es importante acudir al médico para que nos recete un antibiótico que la elimine cuanto antes. En cuanto a las molestias y el dolor a la hora de ir al baño, debería desaparecer pasados uno o dos días desde que empecemos a tomar el medicamento. Sin embargo, aunque los síntomas hayan disminuido pronto, es fundamental finalizar el tratamiento completo para que sea efectivo, asegurándonos así de que la infección no vuelva a aparecer.

La aplicación del tratamiento es diferente dependiendo de la edad, tipo de infección, recurrencia, etc. Ese tratamiento debe ir siempre acompañado de una serie de medidas higiénicas. "Para aliviar las molestias que suelen causar estas infecciones se suelen recomendar analgésicos y antiinflamatorios. Evitar la automedicación siempre, y acudir a un médico es lo correcto", concluye el especialista en urología.

