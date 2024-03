El poder antibiótico del tomate para combatir infecciones que no todo el mundo conoce en España

Aunque en sus inicios fue utilizada como planta ornamental, a finales del siglo XVIII comenzó a cultivarse con fines alimentarios. Poco a poco, el tomate (originario de Perú e introducido en Europa por los conquistadores españoles) se fue haciendo cada vez más popular.

Hasta hoy, que su consumo ha hecho que existan cientos de variedades diferentes y se hayan descubierto un montón de efectos beneficiosos para la salud. A su alto contenido en vitamina A y vitamina C, y minerales como el potasio, suma su gran capacidad antioxidante y su facultad para bajar el colesterol en sangre. El licopeno que contiene es cardioprotector.

Más allá de ser un producto altamente saludable, que lo es, el tomate destaca sobre todo por su efecto antibiótico que previene ciertas infecciones. Para profundizar en este superpoder, este diario ha entrevistado a la dietista-nutricionista y farmacéutica Salena Sainz.

Evidencia científica del poder antimicrobiano del tomate

A diferencia de las propiedades antioxidantes ampliamente reconocidas de los tomates, sus propiedades antimicrobianas siguen aún en pleno desarrollo e investigación.

El efecto antimicrobiano del tomate está en su jugo. Getty Images/iStockphoto

Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Cornell (EE.UU.), y publicado en Microbiology Spectrum, ha demostrado recientemente las propiedades antimicrobianas del jugo del tomate. Además, este trabajo desvela que los péptidos derivados del tomate (tdAMP), son eficaces contra la 'Salmonella typhy'.

Este estudio apunta en la dirección de que los tomates podrían destruir determinados microorganismos que pueden dañar nuestra salud, originados por bacterias, pero también por virus y por determinados hongos.

¿Qué infecciones ayuda a combatir el tomate?

Según nos explica la experta consultada, Salena Sainz, "el jugo del tomate ha demostrado su actividad antimicrobiana, especialmente en cepas con efectos nocivos sobre la salud del sistema digestivo y urinario como por ejemplo la 'Escherichia coli', responsable de la cistitis".

El tomate es eficaz para combatir infecciones del tracto urinario como la cistitis. Getty Images

Entre los componentes del tomate está la tomatina, un antibiótico natural con propiedades antibacterianas, antimicóticas y también antiinflamatorias. "Los péptidos antimicrobianos naturales de este fruto combaten la proliferación de bacterias, al tiempo que ayudan a modular las respuestas inmunitarias".

Esos mismos péptidos que contiene el tomate, estimulan la liberación de proteínas de efecto estimulante o represor de la respuesta inmune. ¿Qué significa esto? Que hacen algo así como de intermediarios para ayudar al organismo a combatir un gran número de enfermedades (entre ellas el cáncer), y también las infecciones más comunes.

¿Son más saludables los tomates verdes o los rojos?

Continuando con los descubrimientos en torno al poder antiinfeccioso del tomate, Sainz nos habla de la tomatina, responsable de gran parte de este efecto antibacteriano. "La tomatina es un glicoalcaloide, formado a su vez por la tomatidina y cuatro moléculas de azúcares. Esta sustancia tiene actividad demostrada contra los hongos y determinadas bacterias".

Los tomates verdes tienen mayor concentración de tomatina que los rojos (archivo) EUROPA PRESS - Archivo

Sin embargo, en contra de lo que podríamos pensar, Salena explica que "en los tomates verdes, la concentración es muy superior a la que tienen los maduros. El licopeno, compuesto bioactivo, y la alfa-tomatina, se asocian para proporcionar, pues, una actividad antibiótica, antiinflamatoria y antioxidante sin precedentes para fortalecer el sistema cardiovascular y el inmunitario".

El valor nutricional del tomate

El tomate está compuesto principalmente por agua. Su macronutriente mayoritario son los hidratos de carbono y, entre las vitaminas que posee, cabe destacar el contenido en vitamina A, básicamente en forma de b-carotenos (494 μg/100 gramos) y vitamina C, muy antioxidante.

Los tomates están compuestos mayormente por agua. CARREFOUR

Los tomates y sus derivados son muy ricos en licopeno, responsable del color rojo del fruto. Se trata de un carotenoide sin actividad provitamínica A, que presenta un alto poder antioxidante relacionado con un menor riesgo de padecer dolencias crónicas, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Los tomates tipo pera tienen mayor cantidad de licopeno. UPA-UCE EXTREMADURA

La cantidad de licopeno presente en los tomates dependerá de la variedad cultivada (mucho mayor en los de 'tipo pera'); del grado de madurez (mayor en los maduros); y del modo de cultivo (superior en los cultivados al aire libre). Un dato curioso: el tomate triturado o cocinado, y su combinación con aceite, tiene la capacidad de mejorar la absorción del licopeno en nuestro organismo.

El tomate cocinado mejora la absorción del licopeno por el organismo. Getty Images

Para finalizar con su poder saludable, el tomate contiene también luteína y zeaxantina, carotenoides asociados con la prevención de cataratas y degeneración macular. Su aporte de fitosteroles, aparte, inhibe parcialmente la absorción del colesterol en el intestino, por lo que el consumo de tomates también se recomienda en caso de necesitar regular los niveles de colesterol en sangre.

