Un estudio desvela que la clave para adelgazar podría estar en las neuronas

Existen muchos motivos para intentar perder peso, desde mejorar nuestra salud a sentir que tenemos más energía o querer evitar aumentar el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Conseguirlo, sin embargo, no siempre resulta sencillo porque son también muchos los factores que influyen a la hora de adelgazar, tanto personales, como sociales. En España, más del 55% de la población presenta un exceso de peso, y el 18,7% obesidad, según datos presentados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Esta distinción es importante, pues no es lo mismo tener sobrepeso, es decir, pesar más de lo recomendado, que padecer obesidad, que se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Cada vez hay más estudios dedicados a ayudarnos a conocer cómo funciona el cuerpo para, de este modo, entenderlo mejor, proporcionar nuevos conocimientos sobre las conductas y trastornos alimentarios y, de este modo, poner soluciones.

La importancia del gusto en la alimentación

La revista Nature ha publicado un estudio que analiza la importancia de las neuronas en la alimentación y como estas influyen en la cantidad que comemos, pero también en la velocidad a la que lo hacemos. Hasta el momento, esto se había estudiado en animales anestesiados, pero el trabajo del equipo de científicos de la Universidad de California en San Francisco, dirigido por Zachary Knight, profesor de fisiología de la UCSF en el Instituto Kavli de Neurociencia Fundamental, encontró la forma de estudiarlo con ratones vivos, lo que añade una perspectiva diferente.

Este estudio observa el funcionamiento y reacción de dos tipos de neuronas que se sabe desde hace tiempo que desempeñan un papel en la ingesta de alimentos. Por un lado, se estudió las neuronas de la hormona liberadora de prolactina (PRLH). Estas se activaban cuando llenaban directamente el estómago de los ratones de alimento, lo que confirmaba algo que ya se sabía, pero cuando eran los ratones lo que comían directamente, estas células cerebrales cambiaban el patrón y la señal para su activación era controlada por la boca.

Tras varias pruebas, el equipo llegó a la conclusión de que las señales recibidas por la boca controlaban la rapidez a la que se comía, mientras que las recibidas por el estómago se encargaban de controlar la cantidad.

Por otro lado, también se quiso analizar el comportamiento de las neuronas GCG, que producen un resultado similar al de la hormona supresora del apetito, que es lo que buscan imitar algunos medicamentos para perder peso. Las neuronas GCG se activaban minutos después de comenzar a comer, pero también cuando se llena el estómago de aire y no de comida, por lo que dedujeron que emplean el tamaño del estómago para saber si han comido suficiente. Al estimular la formación de esta hormona de manera artificial, los animales pensaron que ya estaban llenos y comieron menos.

Neuronas CGC y su relación con el Ozempic

Este estudio ayuda a comprender mejor lo que sucede en el estómago para que fármacos como el Ozempic funcionen a la hora de perder peso. Al recibir las señales de estiramiento del intestino y el estómago, las células cerebrales CGC liberan GLP-1, que es la hormona que imitan estos medicamentos. Esto aumenta la sensación de saciedad por más tiempo y reduce la sensación de hambre.

El Ozempic es un medicamento inyectable desarrollado para tratar la diabetes tipo 2, ayudando a bajar el nivel de azúcar en sangre, pero su gran éxito para adelgazar reside en que quita el hambre, porque ralentiza el vaciamiento gástrico. El hecho de no pasar hambre ayuda a que sea más sencillo ceñirse a la dieta establecida.

Puede resultar efectivo, pero no se trata de una solución milagrosa, pues no solo hay que tener en cuenta su efecto rebote, también sus efectos secundarios, como náuseas o diarrea (que suelen desaparecer con el tiempo), y el hecho de que en España de momento no sea considerado como un medicamento para adelgazar y para el que, además, se necesita receta médica. Este tipo de medicamentos podrían ser una herramienta más en el tratamiento de la obesidad, una enfermedad que es necesario abordar desde diferentes aspectos y no solo el de la alimentación.

