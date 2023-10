Los superalimentos que pueden ayudarte a perder peso... reprogramando tu cerebro

La obesidad es un problema que va en aumento en muchas sociedades desarrolladas. Sin ir más lejos, se estima que en España padece esta afección algo más de un 15% de la población.

En estos casos, es posible que el médico prescriba diferentes cambios en el estilo de vida orientados a lograr la pérdida de peso, y muchas veces muchas de estas intervenciones van a centrarse en la dieta como uno de los principales contribuyentes al sobrepeso y la obesidad.

Una vía entre el intestino y el cerebro

En la búsqueda por estrategias lo más sencillas y efectivas posibles para los pacientes, un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Leipzig ha estudiado la potencial relación entre una clase concreta de alimentos y la función cerebral en el contexto de la obesidad: se trata de los prebióticos, y según han publicado en la revista especializada Gut, el consumo de cantidades significativas de estos alimentos puede disminuir la respuesta de recompensa del cerebro frente al consumo de comidas muy calóricas.

El estudio se llevó a cabo sobre un grupo de 59 participantes a los que se les administraron 30 gramos de inulina, un prebiótico, de manera diaria durante dos semanas. Posteriormente, se les realizaron resonancias magnéticas con el fin de estudiar sus niveles de deseo ante diversos alimentos. Este método se contrastó con otro grupo de participantes que recibió un placebo en lugar del prebiótico.

Un punto interesante es que el cambio en el modo en el que el cerebro de los participantes que recibieron el prebiótico respondía a los alimentos calóricos coincidió con un cambio en los tipos de bacteria presentes en su intestino, un aspecto que se ve directamente afectado por el consumo de alimentos prebióticos.

El hallazgo resulta muy interesante, teniendo en cuenta que aporta luz sobre la compleja relación que existe entre la salud de la microbiota intestinal, la función cerebral y condiciones crónicas de naturaleza fundamentalmente metabólica como es el caso de la obesidad.

Por otra parte, este tipo de resultados deja entrever posibles vías terapéuticas alternativas en el abordaje de desórdenes tan complejos de tratar como el sobrepeso y la obesidad o incluso en diversos aspectos de la salud mental de las personas.

¿Qué son los prebióticos?

Los prebióticos podrían definirse como “el alimento de la microbiota”, son componentes de los alimentos que emplea de forma selectiva nuestra microbiota y favorecen el crecimiento de especies beneficiosas. Un ejemplo de prebiótico es la fibra fermentable que nuestras bacterias intestinales fermentan dando lugar a compuestos interesantes para nuestra salud intestinal y extraintestinal.

Los alimentos con este tipo de propiedades suelen ser de origen vegetal, especialmente algunas semillas o cereales como la avena. Otra buena fuente prebiótica son las setas y productos derivados de los hongos.

Otro punto interesante es que uno de los prebióticos más importantes es la fibra alimentaria, que tiene otras muchas propiedades interesantes en lo que respecta al control de la saciedad y el apetito. Por ello, siempre es muy interesante incorporar de manera habitual en nuestra dieta alimentos ricos en este componente.

