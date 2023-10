El café puede ayudar a perder peso, pero sólo cumpliendo una condición

El café, una de las bebidas estimulantes más consumidas en España, puede tener un gran número de beneficios para la salud. De hecho, existe un buen número de investigaciones en curso sobre sus potenciales propiedades, y algunas parecen sugerir que podría ayudarnos incluso a combatir ciertas enfermedades.

Los endulzantes, la diferencia

Por ejemplo, un reciente estudio publicado en la revista especializada The American Journal of Clinical Nutrition ha concluido que de hecho el café puede ayudar a perder pequeñas cantidades de peso siempre que se tome sin endulzar. Sin embargo, el añadido de ingredientes endulzantes se asocia con cierta ganancia de peso.

Esta conclusión parte del examen de los datos de tres grandes estudios de salud: El Nurses' Health Study, el Nurses' Helath Study II, y el Health Professionals Follow-up Study. Esto permitió a los autores contar con una gran cantidad de información.

De estas bases de datos combinadas, los investigadores seleccionaron participantes que cumplían con determinados criterios: que no faltasen datos o que no tuvieran al comienzo del estudio patologías como cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes. En total, incluyeron algo más de 155.000 personas.

Una influencia moderada pero patente en el peso

De acuerdo con cuestionarios rellenados por los propios participantes al comienzo del seguimiento y cada cuatro años, pudieron estimar la frecuencia del consumo de café, ya fuese descafeinado o no, así como los añadidos (crema, azúcar, leches vegetales o endulzantes) que empleaban. También tuvieron en cuenta otras variables, tales como el consumo de ciertos alimentos, el uso de alcohol, su actividad física y diversas condiciones médicas.

Este método arrojó que beber una taza de café diaria, al margen de su contenido en cafeína, se asociaba con la pérdida de 0,12 kilos cada cuatro años. No obstante, tan sólo el añadido de una cucharada de azúcar cada día ya conducía a un aumento de o,o9 kilos cada cuatro años. Estas asociaciones eran más robustas en el caso de los participantes con mayor índice de masa corporal a edades más tempranas.

También encontraron que el uso de crema o leches vegetales o 'blanqueadores' no se asociaba a aumentos de peso significativos en ningún caso.

Evidencias sobre las propiedades del café

Aunque los autores subrayan lo modesto de la contribución del café al peso corporal, tanto con azúcar como sin ella, si que apuntan a que cantidades mayores de azúcar o endulzantes en el café podrían aumentar las ganancias de peso asociadas.

Un punto interesante es que este estudio coincide con otras evidencias previas que, recientemente, han indicado que el uso de otros productos endulzantes diferentes al azúcar se asocian también con ciertos aumentos de peso o hasta con un mayor riesgo de diabetes, un trastorno metabólico estrechamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad.

De la misma manera, se suma al corpus de estudios que han documentado efectos positivos para la salud del consumo del café, incluyendo aquellos que han encontrado que podría reducir las tasas de incidencia de la enfermedad cardíaca coronaria o el riesgo de fallo cardíaco, la diabetes de tipo II o hasta el párkinson.

Referencias

Matthias Henn, Andrea J. Glenn, Walter C. Willett, Miguel A. Martínez-González, Qui Sun, Frank B. Hu. Changes in Coffee Intake, Added Sugar and Long-Term Weight Gain – Results from Three Large Prospective US Cohort Studies. The American Journal of Clinical Nutrition (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.09.023

