Incluso con azúcar, el café podría prolongar tu esperanza de vida

El café, la bebida estimulante preferida de Occidente, es en realidad una preparación con muchos beneficios para la salud humana, si atendemos a los resultados de numerosas investigaciones científicas llevadas a cabo en las últimas décadas. Tanto es así que su consumo habitual se asocia a una mayor esperanza de vida, incluso cuando se acompaña de ingredientes no tan saludables como el azúcar refinado.

Mayores beneficios en un consumo moderado

Así lo señala un artículo publicado en 2022 en el medio especializado Annals of Internal Medicine, en el que se detallan los resultados de un estudio observacional llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Medicina del Sur en Guangzhou (China).

Concretamente estos autores encontraron que las personas que bebían café a menudo tenían menos probabilidades de fallecer (durante el seguimiento del estudio, que fue de siete años) que aquellas que no consumían la bebida de manera habitual. Este efecto era más pronunciado en las personas que mostraban un consumo moderado de café, lo que significa entre 1,5 y 3,5 tazas de café diarias.

Esto se aplicaba tanto en los casos en los que el café se endulzaba como en los que no; incluso, la probabilidad de fallecer era ligeramente menor en el primer caso.

Un motivo más para disfrutar del café

Lo que estos investigadores buscaban era averiguar precisamente de qué manera el uso de endulzantes modificaba los efectos saludables del café para la salud, teniendo en cuenta que son varios los estudios que han documentado efectos protectores para el corazón y frente a muchas enfermedades en el café.

En total, reunieron una cohorte de 171,616 personas, cuyos datos estaban incluidos en la base de datos UK Biobank, y estimaron su riesgo de morir por diversas causas durante un tiempo de seguimiento de siete años, atendiendo al consumo que reportaban de café.

Este método implica que el estudio, si bien puede documentar asociaciones entre el riesgo de mortalidad en general y por diferentes causas y el consumo mayor o menor de café, no puede establecer relaciones de causalidad entre uno y otro fenómeno. Aún así, aporta a las evidencias que apuntan a los beneficios del café para la salud, y proporciona un motivo más para disfrutar de esta bebida.

Referencias

Dan Liu, Zhi-Hao Li, MD, Dong Shen, Pei-Dong Zhang, Wei-Qi Song et al. Association of Sugar-Sweetened, Artificially Sweetened, and Unsweetened Coffee Consumption With All-Cause and Cause-Specific Mortality . Annals of Internal Medicine (2022). DOI: https://doi.org/10.7326/M21-2977