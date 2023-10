El ingrediente con el que hay que combinar el café para tener el doble de energía

Algunas personas se despiertan por la mañana con las pilas cargadas y dispuestos a comerse el día. Ellos (seguramente) nunca llegarán a entender cómo hay otras personas para quienes levantarse es todo un reto, que necesitan una pequeña ayuda externa para encarar todo lo que la jornada tiene que ofrecer. En España es muy habitual que esa ayuda llegue en forma de una buena taza de café.

Ahora un estudio reconoce que, si bien el café es una gran forma de conseguir esa energía extra que una parte de la población necesita, hay una manera de conseguir que sea todavía más efectiva. Al parecer, añadir una pequeña cantidad de cacao en polvo puede ser la solución perfecta para salir de casa por la mañana con las pilas cargadas.

Café y cacao: la mezcla ideal para cargarnos de energía

El ingrediente con el que hay que combinar el café para que aporte más energía. Getty Images/iStockphoto

Un estudio realizado en las Universidades de Clarkson, Wisconsin y Oregón ha llegado a la conclusión de que, si queremos que ese café que tomamos por la mañana resulte más energético, la solución no es mezclarlo con leche, ni siquiera con azúcar, el complemento perfecto es el cacao.

Esta mezcla activa la mente, lo que ayuda a estar más despiertos por la mañana y también contribuye a que resulte más sencillo concentrarse en todo lo que tenemos que hacer. Eso sí, según explican, no se puede tomar de cualquier manera si queremos potenciar sus efectos, hay que hacerlo unos 90 minutos antes de necesitar ese chute de energía. También las proporciones son importantes y recomiendan mezclar 100 ml de café con tres cucharadas de cacao en polvo y sin azúcar.

A algunas personas, el café les proporciona ciertos picos de estrés y ansiedad, que quedan suavizados gracias al cacao, que también suaviza su sabor y acidez, haciendo que resulte menos agresivo para el estómago. Además, el estudio también demostró que las personas que consumen solo el café, están de peor humor, algo que no sucedía entre quienes tomaban cacao.

En el estudio se establecieron cuatro grupos, uno de ellos tomó solo el café, otro el café mezclado con el cacao, un tercero que tomó el cacao sin el extra de cafeína y un cuarto que consumió el placebo. Se les pidió que completaran una prueba de “energía mental” y los resultados reflejaban una tasa de respuesta más rápida entre quienes tomaban solo el cacao y este mezclado con la cafeína.

Los beneficios del café con cacao

Además de conseguir un desayuno diferente y con un punto más dulce, los beneficios del café con cacao son muchos, porque reúne las propiedades de ambos, consiguiendo una bebida más completa.

El ingrediente con el que mezclar el café para más energía. Freepik

La cafeína que encontramos en el café estimula el sistema nervioso central, por eso quienes la consumen tienden a estar más alerta. La teobromina del cacao puede producir un efecto similar, potenciándolo e influyendo de manera positiva en el estado de ánimo. La cafeína mejora algunas funciones cognitivas, como la memoria, mientras que el cacao contiene flavonoides, que aumenta el flujo de sangre al cerebro, por lo que recibe más oxígeno y ayuda a su funcionamiento.

El café es rico en antioxidantes y, además de ayudarnos a mantenernos despiertos y concentrados, consumido con moderación, también tiene algunos beneficios para la salud, como prevenir ciertas enfermedades crónicas como la diabetes tipo II o algunas enfermedades hepáticas.

Por su parte, el cacao mejora el flujo sanguíneo, como ya hemos apuntado, lo que favorece el buen funcionamiento del corazón, los flavonoides también ayudan a aumentar la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de diabetes. El cacao reduce la inflamación, el cansancio y alivia el dolor. Los amantes del dulce seguro que disfrutan de añadir un toque de cacao a su café de las mañanas.

Referencias

