Cuánto tiempo tengo que dejar de beber café para que la cafeína vuelva a hacer efecto: menos de lo que crees

No cabe duda de que el café es una de las bebidas estimulantes más consumidas, no solo en España, sino a nivel mundial. Sin embargo, más allá de activarnos y llenarnos de energía por la mañana gracias a la cafeína, lo que no todo el mundo sabe es que tiene grandes beneficios para la salud. En concreto, al igual que el té, posee propiedades antioxidantes que repercuten de forma similar en la circulación y la musculatura.

Asimismo, se ha apuntado a que podría minimizar el riesgo y la gravedad de las demencias en la vejez. Ahora bien, ¿qué pasa si me tomo todos los días una taza de café? Desde la Fundación Española de la Nutrición explican que la cafeína es un alcaloide que penetra con facilidad en todas las células del organismo y estimula la transmisión de los impulsos entre las neuronas. La ingesta de cafeína de hasta 400 mg/día, lo que equivale a cuatro o cinco consumiciones, proveniente de todas las fuentes no da lugar a problemas de salud en población adulta sana excepto en el caso de las mujeres embarazadas, donde esta cantidad se limita a 200 mg/día.

Sin embargo, desde la FEN añaden que "el consumo frecuente de café lleva consigo una adaptación a la cafeína, que no adicción, y esto explica que personas habituadas a tomarlo puedan experimentar síntomas". Estos síntomas que se dan cuando las personas habituadas al café no lo consumen son el cansancio, la irritabilidad, la falta de concentración o el dolor de cabeza.

¿Cuánto dura el síndrome de abstinencia del café?

La cafeína es una sustancia psicoactiva adictiva, por lo que su retirada en el consumo puede provocar síndrome de abstinencia, tal y como explica el medio Healthline. El signo más comúnmente reportado son cefaleas. Esto tiene una explicación bastante sencilla puesto que la cafeína es vasodilatora, por lo que reduce el flujo de sangre al cerebro y aumenta la tensión sanguínea.

Al retirarla bruscamente, se produce un incremento en ese flujo que es el causante de este molesto síntoma. Afortunadamente, vLo siguiente que es posible notar es un incremento de la fatiga, como podríamos imaginar si tenemos en cuenta que precisamente son muchos quienes consumen café para combatirla. La cafeína bloquea los receptores de la adenosina, un neurotransmisor que indica a nuestro cuerpo que estamos cansados; al no disponer de cafeína, la adenosina disponible se liga con sus receptores de nuevo, causando esta sensación, baja energía y dificultad para concentrarse.

No obstante, estas sensaciones acaban por cesar con el tiempo, normalmente pasada entre una semana. Posteriormente, será posible notar algunos efectos positivos menores de haber dejado de consumir café. Por ejemplo, es común que la capacidad de atención se mantenga más estable durante el día en lugar de ser mayor por la mañana e ir disminuyendo, ya que no es tan dependiente del suministro de cafeína al cuerpo.

También, y debido a las propiedades estimulantes de la bebida, es común que dejarla pueda mejorar la calidad del sueño, reduciendo en efecto la fatiga durante la vigilia. Asimismo, el café es altamente diurético, por lo que las personas que dejan de consumirlo también notarán una menor frecuencia en las ganas de orinar.

¿Cuántas tazas de café al día es malo?

Un estudio de la Clínica Mayo de Estados Unidos, citado por la web Medical Daily, ha encontrado que los adultos, en general, no deberían consumir más de cuatro tazas diarias de café. O lo que es lo mismo, diez latas de refrescos con cafeína o dos latas de bebidas energéticas. Esas cuatro tazas de café equivalen a aproximadamente 400 miligramos de cafeína. Cualquier dosis diaria por encima de eso puede causar "efectos secundarios desagradables", como irritabilidad, ansiedad, malestar de estómago y taquicardia, además de pequeños espasmos en los músculos oculares, según el estudio de la clínica.

En cualquier caso, Mayo advierte que los efectos secundarios dependen de la tolerancia que la persona tenga a la cafeína: "Las personas que no la beben con regularidad son más sensibles a estos efectos negativos". Según la web, los estudios han demostrado que las mujeres toleran mejor la cafeína que los hombres. Sin embargo, la clínica advierte de que el consumo de cafeína no se debe cortar abruptamente, sobre todo si es elevado, a riesgo de tener síntomas de abstinencia: dolor de cabeza, irritabilidad y fatiga. Lo mejor, según Mayo, es hacerlo de forma gradual.

